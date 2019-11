'La Fórmula E avanza, propone y crea', por Mauricio Gallardo

El arranque en Arabia Saudita vio ganadores a Sam Bird y a Alex Sims y el estreno de Mercedes-Benz y Porsche, pero más allá del contexto deportivo en el que se enmarca a la categoría, aparecen muchas situaciones que van más allá de de una competencia automovilística.

Mientras muchos fanáticos del motorsport la siguen discutiendo y criticando, la Fórmula E avanza, propone, crea y ofrece una plataforma cada vez más atractiva.

También están quienes la ignoran a medias. Están bien pendientes de todo lo que pasa en cada ePrix solo para dedicarse luego a cuestionarla, pero nada de esto detiene el impulso de un certamen FIA que captó la atención de muchos fabricantes y empresas de tecnología, cómo ninguna otra serie del deporte motor ha conseguido hacerlo en la actualidad.

En ese punto, la Fórmula E demostró que está en zona de Attack Mode todo el tiempo y también de que cuenta con el Fanboost de las principales compañías del mundo.

Para quienes no siguen la serie, vale aclarar que el Attack Mode es una zona alternativa del trazado por el que los pilotos transitan y de esa manera activan por un tiempo extra, potencia adicional para ganar o defender posiciones de sus rivales. Mientras que el Fanboost es un premio que le dan los mismos fanáticos a sus pilotos favoritos, también permitiéndoles tener mayor potencia en sus monoplazas.

Con esa filosofía, la Fórmula E avanza sin preocuparse por el público fierrero que le da la espalda. Va a la conquista claramente de las nuevas generaciones. Quienes van a comprar sus autos en el futuro y quienes se los venderán, todos confluyen en ese mapa de posibilidades que brinda un evento que en su puesta en escena dista mucho de ser una simple competencia automovilística y se parece más a un festival de ciencia y tecnología que concluye con una gran carrera de la que participan actores como Mercedes Benz, Porsche, Audi, BMW, Nissan, Jaguar y DS entre otros.

Está claro que el automovilismo convencional no necesita mucho más. Ya de por sí es atrapante ver la acción que se genera, pero cambió el paradigma del público que ya no solo quiere asistir, sino que también quiere participar y en eso la Fórmula E permite, a través de múltiples actividades, trazar un camino que poco a poco y con discreción otras series van imitando.

Si tan solo pudiéramos ver hacia adelante como lo hacen quienes apuestan por la Fórmula E, podríamos entender mejor hacia dónde va y por qué. La discusión sobre los motores eléctricos, la falta de sonido, de potencia o de velocidad va quedando en la nada cuando de un solo vistazo observamos hacia qué lugar va la industria, el mundo y sobre todo, las costumbres y gustos de las nuevas generaciones.

La Fórmula E no tiene mística, no tiene historial, no tiene arraigo en el automovilismo señalan los detractores, pero tengan por seguro que a falta de eso, está llena de futuro, innovación y tecnología. Claramente no mira al pasado sino que se enfoca en ese mañana que es hoy. Si le dieran una oportunidad, libre de todos los prejuicios, estoy seguro que más de uno se sorprendería y se los dice alguien que la recibió con reparos pero que tras asistir a varios ePrix y entender su filosofía y objetivo, pudo comprender que la FIA Fórmula E es una carrera por muchas más victorias que las que se ven en el podio.

