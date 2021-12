Porsche analiza los cambios de la Fórmula E para 2022

Cheste.- De camino a la última temporada de la Fórmula E con el "Gen2", la categoría ha realizado una serie de cambios en el reglamento que afectan en mayor medida a la potencia de los monoplazas, a las sesiones de clasificación y a las carreras.

En una entrevista con Amiel Lindesay para Motorsport.com y unos pocos medios más, realizada durante el segundo día de test en el Circuito Ricardo Tormo, el director de operaciones de Porsche Fórmula E Team explicó cómo podrían afectar dichas modificaciones.

Lindesay reconoció que el aumento de potencia de los motores eléctricos y el hecho de que las carreras por norma general esta temporada serán más largas y cambiará la forma en la que los equipos trabajan.

"Sí, obviamente tenemos más potencia ahora. Las carreras también serán más largas y tendremos que cuidar un poco más los neumáticos traseros, así que cambia un poco para las tandas largas.

"Estamos intentando hacer que el coche sea un poco más amigable. Estamos viendo que los sistemas de hardware se pierden un poco con los aumentos de potencia, pero tenemos otras herramientas desde el lado del software para tratar de ver cómo es nuestro ritmo aquí".

En cuanto a posibles diferencias respecto al año pasado, el de Porsche admitió que al no haber cambios grandes en lo que al monoplaza se refiere, no espera ver muchas cosas distintas, aunque sí que apuntó a un factor que podría ser clave:

"El ritmo puro del coche no cambia mucho, es más o menos lo mismo que el año pasado, no creo que se vea una gran diferencia, tal vez solo un poco. Creo que donde estará la diferencia será en la gestión de la energía. Quiero decir, si tus neumáticos están sufriendo, no puedes llevar la misma velocidad en las curvas, habrá que gestionar eso".

Hablando sobre el nuevo formato de clasificación, el director de operaciones de Porsche Fórmula E Team cree que será más justo, ya que ahora los pilotos más rápidos estarán al frente y no tendrán que hacer heroicidades para ganar una carrera.

"Es lo correcto. Ahora verás que la mayoría de los pilotos fuertes siempre estarán arriba. Ya no habrá situaciones en las que tienes a los más rápidos en la parte trasera intentando remontar. Es muy difícil adelantar a muchos rivales con un ritmo limitado por la energía".

"¿Tendremos menos ganadores diferentes en este sistema? Sí, eso es seguro. Llegar a la última carrera y tener a 14 pilotos que pueden ganar el Campeonato, no creo que veamos eso más, lo cual está bien. Esto significa que el chico más rápido y el mejor equipo ganará, como debe ser", concluyó Amiel Lindesay.