Santiago de Chile, con "una de las curvas más difíciles" del año

El ePrix de Santiago de este fin de semana presenta importantes modificaciones en el circuito emplazado en el Parque O'Higgins en comparación con el dibujo del año pasado, siendo una de las más destacadas la eliminación de la chicana ubicada en la larga curva a izquierdas, que tiene las características de una recta, lo que hará que los monoplazas lleguen a más de 230 km/h a la frenada de la curva 9, una variante de 90 grados.

"Se quitó la chicana, lo cual lo hace bastante interesante porque va a ser una recta súper larga, muy alta velocidad al final, una de las curvas más difíciles pienso de la temporada porque hay una gran carga lateral, una superficie muy diferente también, así que va a ser interesante", dijo Vandoorne a Motorsport.com este viernes en Santiago.

"Es una de las más difíciles, así que la clasificación, especialmente con los 350kw, la máxima velocidad que logramos allí, es un gran desafío", agregó.

La eliminación de la chicana significa que también una modificación en la gestión de la batería de los autos, que pasarán más tiempo en aceleración en comparación a 2019.

"Cambiará un poco los puntos en que uno levanta (el pie del acelerador), por lo que es un diseño nuevo comparado al año pasado, hay muchos ajustes por hacer", explicó el piloto belga de Mercedes.

Todos los pilotos consultados por Motorsport.com vieron con buenos ojos que ya no exista la chicana, tal como lo ejemplificaron Sébastien Buemi y André Lotterer.

"Me gusta el hecho de que nos hayamos desecho de la chicana. Pienso que no era agradable, era casi imposible de adelantar y era una oportunidad para crear una bandera roja o algo así”, comentó el piloto del Nissan e.dams.

Sobre la frenada en la curva 9, Buemi agregó: "Va a ser duro porque llegas a mucha velocidad y necesitas levantar mucho y no claramente no va a ser sencillo. En cuanto a las opciones de adelantamiento no creo que vaya a ser fácil adelantar porque si el que está adelante cierra la puerta entonces necesitas ir por fuera, es muy difícil", advirtió.

Lotterer, piloto de Porsche, coincide en lo complejo que será acertar la frenada: "Definitivamente será un momento difícil porque no es recta y vamos a buscar por el punto de frenado correcto sin dudas", dijo el alemán.

Lucas Di Grassi y Daniel Abt, del Audi Sport ABT Schaeffler, caminan el circuito de Santiago de Chile. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Di Grassi: "Un mensaje muy claro de todos los pilotos"

Lucas di Grassi, piloto del equipo oficial Audi de la Fórmula E, indicó que fueron los propios corredores quienes pidieron al campeonato que deje de lado chicanas como la que hubo en 2019 en Santiago.

"Fue un mensaje muy claro de todos los pilotos diciendo 'oigan, la mayoría de los problemas el año pasado ocurrieron en chicanas, así que está claro que tenemos que remover las chicanas porque los pilotos las cortan y entonces no sabes si son penalizados o no, siempre es un desastre'", dijo el brasileño a Motorsport.com.

"En una pista como esta no hay manera de cortar ninguna curva, es lo mismo para todos, por lo que es muy, muy claro y necesitamos más de esto. Así que en lugares donde sea factible, que no haya una razón de seguridad o un problema, pienso que todos los pilotos acordamos que menos chicanas es mejor", finalizó.

