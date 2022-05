O'Ward: frustrante haber terminado segundo en Indy 500 2022

Cargar reproductor de audio

Patricio O’Ward quedó a un paso de la victoria de la edición 106 de las 500 Millas de Indianápolis luego de librar una lucha intensa contra el sueco Marcus Ericsson, integrante de Chip Ganassi y a la postre vencedor de la prueba.

Una bandera roja a cuatro giros del final provocada por un accidente del estadounidense Jimmie Johnson permitió un duelo entre O’Ward y Ericsson con dos vueltas por delante. Sin embargo, desde que la bandera verde ondeó de nuevo el mexicano no tuvo el paso para tratar de alcanzarlo.

“Lo tuve cerca pero no tenía suficiente para avanzar. Mi coche se tardaba demasiado en agarra vuelo y pasarlo”, expresó el integrante de McLaren en la conferencia de prensa posterior a la carrera. “Fue frustrante porque a pesar de todos los cambios no pudimos dar la batalla”.

Al hablar sobre las dos vueltas finales dijo que las encaró “tranquilo. Dije flat y debo tener chance, pero ni así se pudo”, explicó el mexicano antes de aclarar que su ataque por la parte exterior en la última vuelta no hubiera sido exitoso porque no esperaba que Ericsson soltara el paso.

“Me pude haber aventado en la curva 1 cuando me puse a lado de él, e íbamos igual, pero eso iba a dejar que Tony (Kanaan) ganara. Marcus no hubiera levantado y no había agarre en esa zona. En un reinicio sí podía atacar por ahí, pero cuando ya agarras vuelo no”, expresó el originario de Nuevo León quien tenía una cara de molestia por la forma en que el triunfo se escapó en la parte final.

“Luego me tocará a mí. Era mejor quedar segundo que terminar contra el muro en la última vuelta”.

Aunque el triunfo se escapó, O’Ward reconoció que el segundo lugar lo ayudará en el campeonato donde estaba fuera de los cinco primeros dado que Indy 500 otorga el doble de puntos.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

“Estoy muy orgulloso del equipo y de mí mismo. Hicimos todo lo posible para conseguirlo. Es frustrante, es agridulce, pero definitivamente duele porque siento que el equipo y yo hicimos todo a la perfección para lograrlo, y algo que estaba fuera de nuestro control fue la razón por la que luchamos al final”.

"Tenemos trabajo que hacer, y volveremos el año que viene, y volveremos más rápido, con un mejor coche de carreras y volveremos a intentarlo".

"Obviamente, cuando lideras una carrera quieres ganarla, y luego quieres quedar entre los tres primeros si no puedes ganarla. Tuve una buena batalla con Tony [Kanaan] en la última vuelta, codo con codo en las dos primeras curvas”.