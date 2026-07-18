VIDEO: Malukas sufre un fuerte accidente en Nashville y es trasladado al hospital

David Malukas sufrió un duro golpe tras chocar en la práctica inicial del Borchetta Bourbon Music City Grand Prix en Nashville Superspeedway.

Con aproximadamente 40 minutos restantes en la sesión de una hora, el oriundo de Chicago figuraba segundo en la tabla de tiempos con una vuelta lanzada de 196.340 mph en el óvalo de concreto de 1.33 millas. Sin embargo, luego perdió adherencia en la curva 2 e hizo un medio trompo antes de impactar de espaldas contra el muro de la curva 2.

El impacto fue lo bastante violento como para que su rodilla subiera y le arrancara el volante. Afortunadamente, pudo salir de su Chevrolet #12 de Team Penske con la asistencia del equipo de seguridad AMR y se alejó caminando por sus propios medios.

Además, la parte de la barrera SAFER que fue golpeada terminó dañada, y los equipos de pista comenzaron de inmediato las reparaciones mientras el reloj seguía corriendo en la sesión detenida. Los oficiales de la serie decidieron más tarde extender la sesión de práctica 10 minutos. Las reparaciones del muro tomaron más de 20 minutos.

FOX Sports informó que Malukas entró en la curva a 201 mph antes del trompo, y señaló que SMT Data estimó el impacto del choque entre 130 y 140 mph.

Posteriormente IndyCar informó en sus redes sociales que "David Malukas está siendo trasladado a un hospital local en un vehículo privado para una evaluación y pruebas adicionales, según anunció la Dra. Angela Fiege, subdirectora médica de la serie".

Malukas llega al fin de semana de carrera cuarto en la clasificación del campeonato de la IndyCar Series. Tiene dos podios (Phoenix Raceway, Indianapolis 500) y tres top 10 en las tres carreras en óvalo de esta temporada.