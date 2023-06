Roger Penske: el WEC de ahora no es como F1 donde un equipo domina

A pesar de que en la sesión de la Hyperpole fueron los dos Ferrari y un Toyota, ambos bajo el reglamento técnico de los Hypercar, quienes controlaron la sesión, Roger Penske considera que las 24 Horas de Le Mans son un escenario único donde incluso el déficit que se ha exhibido para los Porsche tanto en Sebring como en o Portimao podría cambiar.

Además, Penske, añade que la carrera en La Sarthe debería servir para que ACO tenga una mejor comprensión de las reglas y tratar de encontrar el equilibrio entre los diferentes reglamentos técnicos de la categoría principal.

"Primero, al llegar aquí, hemos tratado de determinar el tipo de velocidad que teníamos en el auto, algo que comenzamos a ver desde las primeras oportunidades al correrlo en Estados Unidos (IMSA) dado que los reglamentos son más o menos similares", expresó Roger Penske a en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

El también dueño del Indianapolis Motor Speedway considera que el Balance of Performance establecido previo a Le Mans, donde Toyota recibió el mayor aumento de peso con 37 kilogramos, no será un factor, en especial ante el alto número de competidores este año en la categoría principal.

"Es muy difícil decir desde el principio que el Balance of Performance es bueno o malo porque a algunas personas les conviene y a otras no les gusta. Pero creo que después de correr, con suerte, la FIA y el WEC se unirán y tendremos una regla común que equilibrará no solo los hiperautos de Ferrari y Toyota, sino también los autos LMDh. Aunque si miramos el resultado nosotros clasificamos cuartos"

"Tenemos buena velocidad. Además, es una carrera de 24 horas, por lo que se va a tratar de fiabilidad y no cometer errores. No creo que se trate de una carrera donde influya el Balance of Performance".

"Al final, creo que esto es increíble en la categoría porque estás atrayendo a otras marcas como BMW o Lamborghini. Si lo pensamos, con estas marcas que tenemos y las que llegarán probablemente será el mejor momento para los sportcars que hemos tenido en el mundo. Estaremos corriendo en los diferentes continentes, corriendo por todo Estados Unidos. Para mí, ACO armó un paquete tremendo y ahora lo que tenemos que hacer es estar seguros desde un punto de vista competitivo".

#75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 de Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy Photo by: Rainier Ehrhardt

A pesar de la disparidad de tiempos en las primeras tres carreras del WEC entre los hypercars y los LMDh, comparadas con IMSA donde los LMDh controlan la categoría principal, Penske considera que los ajustes de reglamento e, incluso sin ellos, se ha visto existe una paridad que puede ofrecer grandes batallas cuando se encuentre el punto de equilibrio.

"Simplemente no tenemos un auto como en la Fórmula 1 aquí que se escapa con todo como Red Bull. Creo que lo que queremos hacer es tratar de llevar este grupo de competidores que tenemos a un nivel en el que podamos competir todos los días al mismo nivel".

Penske incluso aplaude la decisión de ACO de modificar la regla de Le Mans respecto al coche de seguridad que ahora compactará el grupo, a diferencia del pasado donde se mantenían las diferencias y esto impedía que bajo un período de banderas amarillas los rivales pudieran recuperar terreno. La situación no ha sido del agrado de Toyota, quienes han tachado esta medida en contra del espíritu de Le Mans.

"Nunca voy pensando en una carrera que puedo estar dos vueltas detrás, especialmente en una de 24 horas porque hay mucho por hacer, como la confiabilidad, las paradas en boxes, las banderas amarillas. Una cosa que marcará una gran diferencia aquí es que van a compactará la parrilla, lo que no han hecho en el pasado. Eso hará que la carrera sea mucho mejor porque, en cambio, si tienes un problema en la primera hora, ahora si tienes un problema, puedes solucionarlo y volver a cerrarte con el grupo, lo que dará una nueva oportunidad a los competidores", finalizó.