En KTM no pueden esperar a que Red Bull lo haga todo

En agosto del pasado año, Stefan Pierer, CEO de KTM, reconoció haber llegado a un acuerdo con Red Bull Racing para beneficiarse de la división aerodinámica de la escudería energética, bicampeona del mundo de Fórmula 1 con Max Verstappen los dos últimos cursos, y que tiene como máximo responsable a Adrian Newey, considerado como uno de los ingenieros más influyentes de la historia del automovilismo de competición.

Sobre el papel, esta colaboración con la estructura de Milton Keynes, que se pudo articular gracias a que la compañía del búfalo rojo es el principal patrocinador del equipo de Mattighofen en MotoGP, debe permitir que las motos naranjas sigan con la progresión exhibida en 2020 y 2021, que se estancó en 2022.

Para Beirer, que el jefe de la empresa austríaca en el Mundial de motociclismo, poner el foco en la aerodinámica no debe distraer la mirada global sobre el prototipo, sino que debe ser un brazo más sobre el que trabajar. En otras palabras, que nadie espere que el vínculo con Red Bull sea la panacea.

"El presupuesto para MotoGP es grande, y la aerodinámica es una pieza del rompecabezas. Pero el resto también es muy importante. No podemos quedarnos sentados y esperar que Red Bull nos lo resuelva todo; eso no es realista", declaró Beirer, en el encuentro con los periodistas organizado esta semana, tras la presentación del prototipo con el que Brad Binder y Jack Miller competirán este ejercicio.

"Tenemos a 150 personas trabajando en la fábrica, en el chasis, el bloque del motor, la electrónica, los amortiguadores y demás. Lo ponen todo patas arriba para ver dónde están las mejoras. No podemos adjudicar la mitad del presupuesto solo en aerodinámica. Es una parte más que se suma al proyecto general", añade el alemán.

En 2023 arranca la sexta temporada desde que KTM comenzó a competir en MotoGP. Desde el primer momento, Pierer, como punta de lanza y patrón, dividió el proyecto en dos fases, de un lustro de duración cada una. En la primera, el objetivo marcado era crecer y acercarse a la cabeza de las tablas, tanto la de tiempos como a la de puntos. En la segunda, pasar a pelear directamente por el título. Si tenemos en cuenta el salto de calidad dado en 2020, con la llegada de las primeras victorias, y la línea de continuismo que se prolongó en 2021, las perspectivas para 2022 eran las mejores. No obstante, y a pesar de los dos triunfos de Miguel Oliveira, la línea de mejora se estancó, una sensación maximizada por la volcánica irrupción de Aprilia, que de forma repentina pasó a jugarse la corona con Aleix Espargaró.

KTM espera que, gracias a Red Bull, la aerodinámica de la moto de un paso adelante, hasta colocarse al nivel de las mejores (Ducati). Los trabajos en el túnel de viento ya han comenzado, pero difícilmente todo ese empeño tenga un efecto si el resto de áreas no acompañan.

"Si vas dos décimas más lento, no es que bajes del podio al séptimo puesto; es que te quedas fuera de los puntos. Por pequeña que sea tu punto débil, eso te hace muy difícil sumar puntos. Eso nos pasó el año pasado. En otras disciplinas, con una buena base y piloto puedes ir bastante bien; pero esto no ocurre en MotoGP. Un fallo y estás atrás del todo", remacha el ex corredor de motocross.

Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 1 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 2 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 3 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 4 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 5 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 6 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 7 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 8 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 9 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 10 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 11 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 12 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 13 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 14 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 15 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 16 / 17 Foto de: KTM Detalle de la KTM RC16 de MotoGP 2023 17 / 17 Foto de: KTM