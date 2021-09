Márquez pensó en retirarse de la carrera en Misano

El de Honda ya había avisado durante todo el fin de semana que las características del circuito, con muchas curvas a la derecha, no le iban a ayudar y que, para nada, iba a poder estar al mismo nivel que en el Gran Premio de Aragón, donde luchó por la victoria hasta la última vuelta y acabó segundo.

Este sábado, Marc Márquez se había marcado un top 5 como objetivo, incluso hubiera sido decente para él acabar entre los diez primeros. Sin embargo, en la última vuelta un doble adelantamiento a Jack Miller y Joan Mir le permitió acabar cuarto la carrera.

“Ha ido mucho mejor de lo esperado, estoy muy contento, no me esperaba para nada este tipo de carrera y menos acabar cuarto”, ha admitido Márquez este domingo por la tarde.

En la parte final de la carrera, Marc logró dar caza a Miller, pero cuando iba a adelantarle, Mir llegó muy rápido para meterse en la lucha, pasando el de Honda, al final, del sexto al cuarto puesto casi encima de la meta.

“El último adelantamiento ha sido mérito de Mir. He olido sangre, él venía muy rápido y sabía que iba a pasar algo ahí. Ha pasado a Jack y los dos se han ido largos, y lo hemos podido aprovechar”, ha relatado el de Honda.

Dos plazas ganadas in extremis que para el catalán no cambian la decoración.

“Daba igual acabar sexto o cuarto, no cambiaba nada. Pero la carrera ha sido mucho mejor de lo esperado. Ha habido unas vueltas en las que estaba lejos de Miller y he ido recortándole rodando en 1:32.7, y me han valido más la pena esas vueltas que el principio de carrera. Al principio me lo he tomado con muchísima calma porque con goma nueva si la fundía iba a tener una mala carrera”.

Pero el de Honda, tras un bache, pudo sobreponerse.

“Me ha pasado un misil que era Bastianini y me he enganchado a él. Me he pegado y hemos ido avanzando, cogiendo a los de delante. Ahí he tenido una batalla con Rins y estoy contento. Ha sido una carrera decente sin exagerar, así que ha estado bien”, se contentaba con el trabajo realizado.

La curiosidad es ver a un ganador como Marc no dando importancia a ganar esas plazas en la última vuelta.

“Digo que era igual acabar cuarto que sexto en esas condiciones. Para mí hoy lo importante era aguantar toda la carrera siendo constante, sin exagerar al principio ni sufrir más de la cuenta al final, y es lo que he logrado. Al principio quizá demasiado calmado, pero prefería pecar un poco de estar calmado aguantando neumáticos”.

Una constancia que también vivió un momento crítico.

“Ha habido un momento de la carrera que he estado a punto de tirar la toalla. Cuando se ha caído Rins me he ido un poco largo, me he quedado solo y se me ha movido mucho la moto en las curvas rápidas. No he podido controlarla y me he ido fuera de la pista, pero luego he reconducido la situación y hemos dado ese paso. Como pasó ayer, dimos la vuelta a la situación. Hoy en carrera ha habido altibajos pero hemos podido hacer un buen trabajo”.

Este martes y miércoles Misano albergará unos test oficiales de MotoGP en los que Márquez esperaba avanzar trabajo del prototipo 2022.

“De lo que va de temporada son los test más importantes. Veremos si puedo hacer muchas vueltas, ahora estoy perfecto, aunque sigo con el inflamatorio. Seguramente esta noche sufriré un poco más, estoy cansado. Pero en el test hay que probar lo justo, lo necesario y lo más importante, veremos si seguimos evolucionando, no para este año, para 2022. Son los primeros test que todas las fábricas aprovecharán para hacer pruebas en la moto del año que viene”, finalizó el de Cervera.