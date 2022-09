Márquez explica el accidente que dejó afuera a Quartararo en Aragón

Cargar reproductor de audio

Marc Márquez no ha tenido su regreso esperado. Después de haber estado tres meses de baja por una cuarta operación en su hombro derecho, el español protagonizó dos accidentes en apenas ocho curvas.

El #93 completó una muy buena salida, escalando casi diez posiciones en pocos metros. Sin embargo, en la curva tres sufrió un pequeño highside, y Fabio Quartararo, que rodaba pegado a él, le embistió por detrás. El francés sufrió una violenta caída, quedándose fuera de carrera.

Fruto del impacto, Marc se quedó con el dispositivo de salida activado, y no pudo evitar un nuevo toque, esta vez en la curva ocho, con Takaaki Nakagami. Esa colisión fue especialmente espectacular, ya que el japonés se deslizó por el medio de la pista y muchas unidades del pelotón tuvieron que salirse por la escapatoria para evitarlo.

"Fue desafortunado. En la curva tres tuve un susto, y Fabio estaba muy pegado a mí porque era en la primera vuelta", explicó el ocho veces campeón del mundo a los micrófonos de DAZN. .

"En la curva 3 Bastianini y Aleix se fueron largos, todo el mundo ha frenado y para evitarlos es cuando se me ha ido de atrás, he tenido que cortar gas y Fabio iba muy pegado preparado para adelantarme y un error ha llevado al otro".

"Cuando noté el contacto con Fabio ya noté algo raro, pero luego, en la curva 5 me pareció que todo estaba bien. Sin embargo, en la 7, al salir, cuando activé el regulador de altura trasero la moto se bloqueó y comenzó a irse hacia la izquierda, porque en el lado derecho había encajado parte del carenado de Fabio. Eso me hizo ir hacia la izquierda. Me sabe mal por Taka y obviamente por Fabio", concluyó.

Los tres pilotos han terminado fuera de carrera, lo que supone un fuerte golpe de efecto para el campeonato.