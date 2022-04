Martín, "feliz" por Aleix Espargaró pese a su derrota en Termas

Cargar reproductor de audio

Después de dos caídas en las dos primeras carreras de la temporada, Jorge Martín afrontaba la tercera cita del campeonato con, de alguna manera, la obligación de asegurar un puñado de puntos y estrenar su casillero.

Sin embargo, el de Pramac-Ducati, que salía segundo en parrilla, empezó la carrera como un mísil y lideró las primeras 21 vueltas con un ritmo endiablado, hasta que en la parte final de la carrera le pasó Aleix Espargaró, asegurándose la segunda plaza.

"Este fin de semana hemos sacado el cien por cien de la Ducati, pero en algunos puntos nos falta todavía, perdemos velocidad punta, se ha visto claro como Aleix me pasaba en la recta, algo impensable hace un tiempo. Pero hemos vuelto al buen camino y hemos acabado la carrera, que era lo que queríamos".

Martín ya dijo en la previa que el sábado había vuelto a la puesta a punto de la Ducati de 2021.

"Hemos vuelto a la dirección que tocaba y he ganado confianza después de dos ceros consecutivos", dijo.

"Con el motor nuevo y todas las piezas de este año nos habíamos perdido un poco, no podemos exprimir todo el paquete de la moto, por eso hemos vuelto al settup del año pasado y hemos avanzado mucho, y seguro que nos ayudará en el resto de pistas. Espero en Austin seguir mejorando", advirtió.

Pese a no poder ganar la carrera, Martín estaba feliz por el triunfo de su buen amigo Espargaró.

"Es muy especial, Aleix me ha ayudado desde que era pequeño, me ha dado de comer en su casa, de dormir, me ha dado un techo, me ha enseñado mucho, cuando me ha pasado a falta de cuatro vueltas no me he dejado nada, lo he intentado todo, pero por dentro era feliz de verle ganar", confesó el madrileño.

"Seguro que hoy nos vamos a tomar una cerveza y lo vamos a celebrar a lo grandes", cerró el de Pramac.