Mir: El Mundial está muy complicado, pero no está acabado

El de Suzuki salía muy retrasado en parrilla, el 11º, pero en solo dos giros se plantó en las posiciones delanteras y antes de la sexta vuelta ya rodaba quinto, muy cerca del podio. Sin embargo, tras el undécimo giro de la carrera, programada a 20, Joan Mir empezó a perder posiciones y distancia con los de delante, viéndose superado a dos vueltas del final para acabar 9º, un resultado que le aleja mucho de la batalla por el título, por más que sale de Silverstone segundo de la general, aunque a 65 puntos de Fabio Quartararo.

“Ha sido bastante decepcionante, viendo lo bien que he salido y la confianza en las primeras vueltas, en las que hemos recuperado muchos puestos. He tenido un problema con el neumático delantero (blando) y me ha hecho perder mucho tiempo. No me lo esperaba para nada, una lástima. No ha sido culpa de la elección de las gomas, aunque todos llevaban la media delante, que para mí hubiera sido también una elección correcta. Pero Fabio ha ganado y llevaba la blanda, así que hay que entender bien lo que ha pasado hoy”, resumió la carrera el campeón del mundo de 2020.

Un problema con los neumáticos Michelin que viene siendo una constante este año, como se pudo ver en Austria con la goma agujereada de Miguel Oliveira.

“No lo sé, no tenía agujeros en la goma, no es lo mismo que le pasó a Oliveira, pero he rodado todo el fin de semana sin problemas con este compuesto y en carrera en solo diez vueltas estaba ya gastada. Esto ha hecho que perdiera mucho tiempo. No creo que haya tanta diferencia con la media. Alex (Rins) ha podido frenar bien y ser fuerte en carrera. Yo he tenido un bajón y me costaba mantener la moto en pie. Hay que entender bien que ha pasado y pedir responsabilidades de donde venga el problema para que no pase en otras carreras”, dijo en tono muy duro el campeón del mundo.

La victoria de Quartaro, combinada con el 9º puesto de Mir y la debacle de Pecco Bagnaia ha puesto el Mundial muy de cara para el francés, que lidera ahora con 65 puntos de ventaja sobre el de Suzuki con seis carreras por delante.

“El Mundial está muy complicado, sí. Pero no está acabado ni mucho menos, de lo contrario no iría a la próxima carrera. Yo iré a ganar y a hacerlo lo mejor posible. Quedan muchas carreras todavía y todo puede pasar. Cerrar un campeonato es muy complicado. Por lo que más estoy decepcionado es por no haber podido dar el cien por cien de lo que tenía, que daba mucho más que para una novena plaza”, zanjó el mallorquín.

Con el Mundial prácticamente fuera del alcance, Motorsport.com le preguntó a Mir si ahora se podía ver una versión del piloto mallorquín tomando más riesgos y yendo más al límite.

“Yo siempre doy el cien por cien de lo que tengo, parece que estamos haciendo de una virtud mía un problema, yo siempre salgo a darlo todo y no entiendo esta pregunta para nada. Días como el de hoy son para sobrevivir y aguantar, esa novena posición son puntos que al final del campeonato me puede ayudar mucho”, zanjó el mallorquín.

