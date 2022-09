Nakagami tomará parte de la FP1 y luego será evaluado

Cargar reproductor de audio

El piloto japonés de Honda se fue al suelo en la primera vuelta de Aragón tras tocarse con Marc Márquez, lo que le obligó el lunes por la mañana a pasar por el quirófano para operarse dos de los dedos de su mano derecha, la del gas y el freno.

El japonés no está en sus mejores condiciones, pero de momento los médicos le han dado el apto para salir al primer libre del viernes para, a continuación, avaluar de nuevo la situación.

"Para ser sincero la mano no está en la mejor situación posible, el lunes me sometí a una operación en Barcelona y es imposible recuperarse al cien por cien tan rápido. Después de la caída me di cuenta de que la mano estaba mal, y se que voy a tener una carrera muy difícil aquí en casa. pero me han dado el apto para el FP1 y cuando acabe volveremos a estudiar la situación y decidiré si continuo o si tengo que parar", dijo Takaaki Nakagami.

El piloto de LCR pudo explicar por primera vez, tras la carrera de Aragón, cómo fue la maniobra.

"Fue muy difícil, traté de adelantar a Marc en la frenada de la curva 7, perdí la trazada, él activó el holeshot y la moto se le fue a la izquierda, traté de colocar el codo para evitar el contacto pero era imposible, me di cuenta de que no fue culpa de Marc, fue un lance desafortunado de carrera. No me he enfadado con él en absoluto, tuve dos contactos pero después del primero ya perdí el control, tuve surte de que en el segundo, cuando me caí, todos los pilotos me evitaron y no me pasaron por encima. Trataré de recuperarme y hacerlo lo mejor posible en el FP1", valoró.

La previsión de lluvia puede ayudarle con la lesión.

"Normalmente todo el mundo ruega por tener sol y buen tiempo, pero parece que hay una previsión inestable, hace unos días llegó el tifón y las condiciones serán malas. En mojado puede ser una ayuda para tener que imprimir menos fuerza en la frenada y puede ser mejor para mi. Pero lo siento por los aficionados que llevan tres años esperando esta carrera".

Renovado por una temporada más, Nakagami está en el desarrollo de la moto 2023 y, con ella, el nuevo basculante de aluminio de Kalex.

"Lo probé en Misano y fue bastante positivo, me sentí cómodo y me gustó. Creo que Marc también extrajo sensaciones positivas. La idea inicial era llevarlo este fin de semana pero ahora, con el problema de la mano, no sé si voy a tener el nivel de rendimiento para probarlo. Si vemos que estoy bien lo llevaré el fin de semana", finalizó el nipón.