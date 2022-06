Quartararo: "Espero que el agarre mejore y podamos bajar los tiempos"

Cargar reproductor de audio

El líder del Mundial solo pudo ser séptimo al final de la primera jornada del Gran Premio de Alemania, en la que Pecco Bagnaia fue el piloto más rápido sobre el asfalto. Como ya le pasó en Barcelona hace dos semanas, el de Yamaha sufrió problemas de agarre con el neumático trasero, pero aquella ocasión fue recuperando prestaciones a medida que fueron pasando las sesiones, hasta lograrla victoria el domingo con una gran diferencia en la meta.

El suministrador único de neumáticos ha llevado a Alemania unos compuestos diferentes a los del año pasado, siendo ahora la opción dura la que en 2020 fue la media.

"No ha estado mal, pero he tenido la sensación de que era un neumático usado", ha dijo Fabio Quartararo sobre la opción dura trasera.

"Nuestra consistencia fue bastante buena. Podía hacer 21 medios, pero comparado con los de arriba, ellos podían hacer rodar en 20 altos y 21 bajos, mientras que yo no era capaz de hacerlo”, valoró. "En términos de rendimiento, al principio, no sentí nada positivo”.

"Por eso no me gustó mucho. [Se sentía] como un neumático usado, básicamente. Salí con un neumático nuevo duro y era como si ya no tuviera rendimiento”, lamentó.

Como el resto de la mayoría de pilotos, Quartararo montó un compuesto blando para buscar el tiempo en el FP2.

"Cuando cambié al blando, la diferencia era muy grande y era, no diría que difícil hacer un buen ataque de tiempo, pero la primera vuelta fue de 20.6, luego pude hacer dos vueltas en 20.4 (su mejor tiempo fue 1.20.399)".

"Así que podía hacerlo un poco mejor, pero cuando vienes de un duro y pasas a un blando que es mucho más blando, la diferencia es demasiado grande", valoró.

El año pasado, en Alemania, el compuesto medio fue la opción mayoritaria para la carrera, algo que podría repetirse este fin de semana.

"Para mí, sí. Sólo lo he probado por la mañana, pero hice 24 vueltas, y no fue mal. Pero la cosa es que quizá haya más rendimiento con el medio", apuntó.

"Pero el tema es que la caída es mayor, así que tenemos que encontrar una solución porque recuerdo que en Barcelona el primer día estuve sufriendo mucho con el agarre, y luego fue mejor cada día”.

"Así que espero que mañana sea igual y mejoremos. Cuando el agarre es bajo, nos cuesta más, así que espero que el agarre mejore y podamos bajar los tiempos".

Este viernes Pol Espargaró, que sufrió una durísima caída, desveló que se fue al suelo con un neumático precalentado. Quartararo, por su parte, afirmó que el neumático duro trasero que utilizó este viernes estaba también precalentado, pero el medio con el que se sintió mejor también lo estaba, por lo que no está convencido de que éste sea el principal problema.

"El medio de esta mañana también estaba precalentado, y no creo que haya sido un gran cambio. Ojalá sea un problema del neumático precalentado, pero no creo que haya sido esa la cuestión. Estaba precalentado desde Barcelona, creo", cerró el galo.

