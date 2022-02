Quartararo: el nuevo motor no ofrece una gran mejora

Cargar reproductor de audio

Sepang. 5 de febrero de 2022.- El francés Fabio Quartararo ya dejó dicho que si Yamaha no iba en la misma dirección que él, podían obligarle a hacer un cambio de rumbo. Lo dijo tras los test de pretemporada 2022 en Jerez, el pasado noviembre, y transcurrido el invierno, el trabajo que han hecho en la fábrica los ingenieros no ha logrado mitigar la sensación que desprende el galo, de no estar para nada contento.

"Es difícil de hablar del (nuevo) motor porque mis sensaciones no fueron los mejores. Mañana tenemos algo que probar en la electrónica, pero la verdad es que la mejora no es mucha", dijo sin desprender ningún síntoma de optimismo.

Quartararo terminó sexto en la hoja de tiempos (1.59.002) a poco más de medio segundo de la referencia establecida por Aleix Espargaró. El francés dio 57 vueltas al caluroso y exigente trazado malasio, sin poder desplegar el estilo de pilotaje que él quiere.

"Esta vez lo pasé mal para poder aplicar mi estilo, no pude sacar partido de mi agilidad en el paso por curva. Esto es algo que ya me pasaba el año pasado", recordó.

Visualmente, es difícil distinguir la M1 presentada este viernes con la de la presentación del año pasado, aunque Fabio probó nuevas soluciones aerodinámicas introducidas por el constructor nipón.

"La nueva aerodinámica la probé, pero este no es el mejor escenario para hacerlo porque la idea es mantener la goma delantera en el suelo", zanjó el Diablo, al que no se le veía, para nada, contento.