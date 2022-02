Márquez: los tiempos salen fácil con la nueva moto Honda

Cargar reproductor de audio

Sepang.- La última vez que el de Honda se había puesto al manillar de la Honda de carreras fue el 24 de octubre del año pasado, cuando se impuso en el Gran Premio de la Emilia Romagna. Seis días después sufrió una caída entrenando motocross y durante dos meses largos estuvo luchando contra la diplopía (visión doble) que le provocó aquel accidente.

Restablecido de todo aquello, Márquez volvió este sábado a la acción en los test de pretemporada que se celebran este fin de semana en Sepang.

"El primer día después del invierno es el peor, pero estoy muy feliz de empezar la pretemporada normal. Llevaba tres meses prácticamente parado. No fue mal el día, pero hay que ver cómo evoluciona la cosa. Necesito más vueltas para entender cosas", explicó el corredor español.

Marc acabó octavo en la hoja de tiempos (1.59.287), como la primera Honda y a 0.9 de la referencia de la jornada, dejada por Aleix Espargaró.

"Fue un primer día durillo. Me faltan muchos kilómetros, no para ir rápido sino para recuperar esas sensaciones y tenerlo todo un poco más controlado. He cometido algún que otro error tonto que no tocaba", dijo el catalán, que sufrió dos caídas, en las curvas 9 y 15.

Honda ha llevado a Sepang una evolución de la nueva moto ya probada por los otros pilotos de la marca en Jerez el pasado noviembre.

"Probamos la nueva moto y eso aún añadió algo más de dificultad. Fue un buen primer día y con sensaciones extrañas, con algunas cosas que aún no entiendo", en referencia al nuevo prototipo.

Como ya dijo en los test de Misano, a mitad de temporada, cuando Honda puso por primera vez el prototipo primitivo de la nueva moto, el cambio es evidente.

"La moto de 2022 es un gran cambio. Llevo muchos años con un mismo estilo de moto y esta es distinta, pero aún debemos entender cómo sacar lo mejor de ella. Empezando por allí, llevando tanto tiempo con un mismo estilo de moto, esta es claramente distinta", subrayó.

Pese a ese cambio radical, Marc pudo acabar con un tiempo razonablemente bueno al final del día.

"Rápidamente ya he visto que los tiempos salen más fácil con la nueva. El tiempo por vuelta viene, pero no sé por qué", dejó abierto el catalán. "Por el momento, mi punto fuerte que es en la entrada de las curvas, lo tengo que sacrificar. Y cuando no lo he hecho he perdido el tren delantero", explicó el cambio de estilo al que le obliga la nueva maquinaria.

"La velocidad la tengo, pero por no rodar, pierdes las sensaciones", matizó.

Marc se toma estos test como la pretemporada, pero también como parte de su rehabilitación.

"Hoy les he comentado al equipo que no quería probar apenas cosas nuevas, que lo que necesitaba era dar vueltas. Si mañana estoy preparado ya probaremos".

Tras sufrir un episodio de diplopía por una caída haciendo motocross, Marc se fue al suelo dos veces en esta primera jornada de test.

"Le pregunté al oculista si podía volver a tener ese mismo problema en el ojo si me caía en este entrenamiento. Y me dijo que las probabilidades son las mismas que si me caigo dentro de dos años. Sobre ese nervio, el doctor me dice que ese es mi punto débil: tengo huesos fuertes, porque con tantas caídas como he tenido solo me he roto el húmero, pero esa (el ojo) es mi debilidad", finalizó el español.