Kvyat: quiero correr NASCAR de tiempo completo y ser campeón

El ex piloto de Fórmula 1 de Red Bull hará su debut en la Copa este fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway Road Course, conduciendo un segundo asiento para la organización a tiempo parcial Team Hezeberg.

El plan actual es que Kvyat corra los tres circuitos permantes restantes en el calendario de la Copa de 2022: Indy, el 21 de agosto en Watkins Glen, Nueva York, y el Roval de Charlotte el 9 de octubre.

"Quiero dar mucha energía a la NASCAR ahora para darme la mejor oportunidad de ser muy competitivo", dijo el martes a Motorsport.com. "Quería empezar con algo realmente bueno después de mi carrera en la Fórmula 1.

"Después de la Fórmula 1, no podía ver nada más genial que la NASCAR, eso es seguro".

En febrero, Kvyat fichó por G-Drive Racing en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA para debutar en el ámbito de los deportivos, incluyendo las 24 Horas de Le Mans, pero el equipo se retiró después de que la FIA estableciera criterios para los competidores rusos tras la invasión de Ucrania, lo que le dejó al margen hasta ahora en 2022.

Daniil Kvyat, Team Hezeberg

En las pocas semanas que Kvyat, de 28 años, lleva en Estados Unidos, se ha sumergido de lleno en la cultura de NASCAR.

Ha dado vueltas en un coche Late Model en el Hickory (N.C.) Motor Speedway con la ayuda del piloto y propietario Josh Reaume, ha visitado el Centro de I+D de NASCAR en Concord para recibir su aprobación para competir, y ha pasado tiempo recogiendo y entregando piezas en la zona de Mooresville mientras su equipo montaba el Toyota nº 27 en el que competirá.

"NASCAR Cup Series tiene una historia muy rica y es extremadamente popular en Estados Unidos y también en todo el mundo", dijo. "Creo que ha conseguido mantener este equilibrio tan bueno entre las carreras modernas y las de la vieja escuela.

"Me dio mucha curiosidad por probarlo. Es una carrera muy dura. Hay tipos duros que compiten a un nivel muy alto. Llevo unos años intentando probarlo y por fin he tenido una oportunidad aquí".

Kvyat, natural de Ufa (Rusia), debutó en la Fórmula 1 con Toro Rosso al inicio de la temporada 2014, con 19 años. Tras una exitosa temporada 2014, Kvyat fue ascendido a Red Bull Racing para la temporada 2015.

Su primer podio llegó en el Gran Premio de Hungría de 2015, convirtiéndose en el segundo piloto más joven en conseguir un podio a los 21 años. Continuó en el programa de pilotos de Red Bull hasta 2020, terminando su carrera de F1 en Alpine como piloto reserva en 2021.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kvyat dijo que no está simplemente "probando la marea" cuando se trata de una carrera en la NASCAR - planea hacer lo que sea necesario para competir en la Cup Series a tiempo completo.

"Haga lo que haga, intento hacerlo con el máximo enfoque competitivo", dijo. "Soy una persona competitiva y quiero conseguir resultados importantes aquí".

"Estoy abierto a correr en los óvalos y a tratar de hacer esta transición. Realmente quiero correr para obtener los mejores resultados y algún día luchar por el campeonato aquí".

Kvyat dijo que ha visto suficientes eventos de la NASCAR, ya sea en persona o en la televisión o en videos de YouTube, para saber que la serie puede ser dura, particularmente para los recién llegados.

"Siempre he sido un gran fan de las carreras de contacto", dijo. "Nunca he tenido problemas para sacar los codos y no creo que tenga ningún problema con eso en la NASCAR, tampoco. Estoy acostumbrado a ello, lo disfruto".

Aunque Kvyat dijo que "nunca diría nunca" a un regreso a la Fórmula 1, cree que en esta etapa de su carrera está "bastante centrado" en la NASCAR.

"Creo que hay muchas cosas buenas que puedo hacer aquí si me centro en ello", dijo. "Por supuesto, qué otras oportunidades puede haber en la Fórmula 1, puede estar abierto a discusión. Pero ahora mismo estoy haciendo mi debut en la Copa de NASCAR y estoy dando toda mi energía a eso en este momento."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, leads Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Kvyat tendrá la oportunidad de competir con otra antigua estrella de la Fórmula 1 en Watkins Glen, cuando el campeón de F1 de 2007, Kimi Raikkonen, haga su debut en la Cup Series.

Raikkonen conducirá para Trackhouse Racing como parte de su iniciativa Project 91, que está diseñada para atraer a las principales estrellas internacionales a la competición NASCAR.

"Mi viejo, viejo amigo", dijo Kvyat entre risas. "Conozco a Kimi de la Fórmula 1, obviamente. Es un personaje interesante. Estoy bastante emocionado de que ambos compartamos la parrilla en la NASCAR".

"Creo que es genial que la NASCAR se involucre cada vez más a nivel internacional. Con antiguos nombres de la Fórmula 1, sólo demuestra lo competitiva que se está volviendo esta serie. Es un piloto justo; un piloto muy fuerte".

"Va a ser genial verle de nuevo allí".