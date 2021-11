Kyle Larson gana en Phoenix y es el nuevo campeón de NASCAR Cup

Larson, que lideró el mayor número de vueltas en la carrera del domingo en el Phoenix Raceway, se había perdido el liderato en la parte final de la competencia, pero una bandera amarilla por un rotor de freno roto en la pista en la vuelta 283 de 312 envió a todos los coches a una última parada en los pits para cambiar los neumáticos.

Larson, que había ganado la pole el sábado y tenía el primer puesto en boxes, superó a a Denny Hamlin al salir de la calle de boxes, ganando tres puestos y poniéndose en cabeza cuando la carrera se reinició en la vuelta 289.

Durante las últimas 23 vueltas, Larson aguantó hábilmente a un decidido Martin Truex Jr. y se llevó la bandera a cuadros por 0,398 segundos para conseguir la décima victoria de la temporada 2021, la mejor de su carrera.

"No puedo... no puedo creerlo. Ni siquiera pensé que estaría corriendo un coche de la Copa hace un año y medio", dijo Larson. "Ganar un campeonato es una locura. En primer lugar, tengo que dar las gracias a Rick Hendrick, a Hendrickcars.com, a Jeff Gordon, a NASCAR, a cada uno de mis seguidores en las gradas, a los que me ven en casa, a mi familia. Tengo a muchos de mis amigos y familiares aquí".

"Hubo muchos puntos en esta carrera en los que no pensé que íbamos a ganar. Sin mi equipo de boxes en la última parada, no estaríamos aquí. Ellos son los verdaderos ganadores de esta carrera. Son los verdaderos campeones".

"Estoy bendecido por ser parte de este grupo. Cada hombre o persona, hombre y mujer en Hendrick Motorsports, esta victoria es para todos nosotros, y cada uno de ustedes. Esto es increíble. No tengo palabras".

Larson, de 28 años, fue suspendido indefinidamente de NASCAR y despedido de Chip Ganassi Racing en marzo de 2020 por usar un insulto racista por radio durante un evento público de iRacing.

Debió perderse el resto de la temporada 2020 y su regreso a la categoría era incierto. Después de cumplir con los requisitos de NASCAR para levantar su suspensión, Hendrick Motorsports optó por añadir a Larson a su equipo de cuatro pilotos de la Copa para la temporada 2021.

Larson y su equipo Chevrolet N°5 demostraron rápidamente que serían un factor para el campeonato esta temporada, ganando la cuarta carrera del año en Las Vegas Motor Speedway.

Ganó el título de la temporada regular y cuatro carreras en los playoffs que lo ayudaron a avanzar al Championship 4 y tener una oportunidad el domingo para ganar su primer título de NASCAR.

Luego de cruzar la meta este domingo las lágrimas invadieron a Larson dentro del habitáculo.

"La multitud estaba animando fuerte, y era simplemente una atmósfera diferente de la que nunca he sido parte", dijo. "Este evento fue una locura. Este formato es salvaje. Me alegro de que hayamos sido capaces de conseguirlo".

"Un gran agradecimiento a mis padres por haberme involucrado en las carreras, a mi padre por todo lo que hizo, por construir mis karts cuando era joven para que jugara, a mi madre por grabar en video cada vuelta que corría y darme algo que pudiera mirar y estudiar y mejorar".

"Dios, qué bonito, no me lo puedo creer".

Hamlin terminó tercero en la carrera y en la clasificación del campeonato, Ryan Blaney fue cuarto y el campeón de 2020 Chase Elliott terminó quinto y cuarto en la clasificación final de la serie.

Completaron el top 10 de la carrera Aric Almirola, Kyle Busch, Kevin Harvick, Christopher Bell y Brad Keselowski, mientras que Daniel Suárez finalizó 21°.

Campeón Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro HendrickCars.com 1 / 5 Foto de: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Campeón Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro HendrickCars.com 2 / 5 Foto de: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Campeón Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro HendrickCars.com 3 / 5 Foto de: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Campeón Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro HendrickCars.com 4 / 5 Foto de: John Harrelson / NKP / Motorsport Images Campeón Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro HendrickCars.com 5 / 5 Foto de: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Resultados de la carrera: