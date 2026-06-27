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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Sonoma

NASCAR Cup Sonoma: Ty Gibbs logra la pole, Daniel Suárez en el 21

Fue una sesión de clasificación de infarto en Sonoma Raceway, con Gibbs y Hocevar compartiendo la primera fila

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

En una sesión de clasificación notablemente ajustada, Ty Gibbs consiguió la pole position en el Toyota No. 54 de Joe Gibbs Racing con una vuelta rápida de 1:14.829s. Superó al piloto de Spire Motorsports Carson Hocevar por apenas 0.025s para lograr la pole position.

Kyle Larson saldrá tercero, Michael McDowell cuarto y Ross Chastain quinto. El favorito antes de la carrera, Shane van Gisbergen, fue el piloto más rápido del Grupo 1, pero eso solo le alcanzó para ser sexto en la parrilla. ¡Hubo menos de una décima separando a los seis mejores pilotos en las tablas de tiempos!

Watch: Gibbs wins third-career Busch Light Pole at Sonoma

Hocevar dijo que se estaba preparando para dar otra vuelta, pero después de escuchar el aviso de que era P1, decidió pasar directo por boxes. Gibbs terminó marcando su vuelta de pole en su cuarta vuelta al circuito.

En la batalla por el liderato del campeonato, Denny Hamlin de hecho superó en clasificación a Tyler Reddick. Hamlin saldrá noveno y Reddick 11.º.

Con una fractura en la muñeca izquierda, Christopher Bell clasificó 14.º.,

Resumen de la clasificación

Watch: Wallace crashes into wall early in Sonoma qualifying

La mayoría de los pilotos esperó hasta mucho más tarde en la sesión para marcar una vuelta, buscando condiciones óptimas de pista.

Bell marcó el ritmo inicial con un 1:15.814s, y la sesión se detuvo brevemente cuando quedaban siete minutos por escombros en la pista.

Pero fue Van Gisbergen quien derribó el tiempo de Bell por nueve décimas completas de segundo, con una vuelta de 1:14.914s.

Los pilotos llevaban sus coches al límite absoluto mientras se agotaba el tiempo, y Bell se salió al intentar responder a la vuelta de Van Gisbergen. El propio SVG hizo un trompo de 360 grados al intentar mejorar su propia vuelta rápida, y Cody Ware se salió y chocó contra las barreras.

Cuando se asentó el polvo en el Grupo A, SVG se mantuvo en lo más alto de las tablas, y fue Austin Hill quien quedó más cerca de él, a poco más de dos décimas.

Bubba Wallace fue uno de los primeros pilotos en salir a pista en el Grupo B, y tras meter una rueda en la salida de la curva 10, perdió el control y chocó de frente contra el muro. Sufrió daños significativos, poniendo fin a su sesión de clasificación.

Hocevar fue el primero en desbancar a SVG del primer puesto con una vuelta de 1:14.854s, y varios pilotos se colocaron directamente entre Hocevar y Van Gisbergen. Chase Briscoe parecía tener la pole a la vista, pero cometió un error en las eses justo antes de llegar a la línea alternativa de salida/meta.

Al final, solo Gibbs pudo reemplazar a Hocevar en lo más alto de la parrilla, y así compartirán la primera fila el domingo.

Parrilla de salida completa de NASCAR Cup 2026 Sonoma

Cla Driver # Manufacturer Time Mph
1 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota

74.829

 95.738
2 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet

+0.025

74.854

 95.706
3 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet

+0.041

74.870

 95.686
4 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet

+0.048

74.877

 95.677
5 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet

+0.084

74.913

 95.631
6 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet

+0.085

74.914

 95.630
7 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota

+0.155

74.984

 95.540
8 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet

+0.216

75.045

 95.463
9 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota

+0.223

75.052

 95.454
10 J. LoganoTeam Penske 22 Ford

+0.256

75.085

 95.412
11 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota

+0.271

75.100

 95.393
12 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet

+0.363

75.192

 95.276
13 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet

+0.530

75.359

 95.065
14 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota

+0.537

75.366

 95.056
15 C. BuescherRFK Racing 17 Ford

+0.555

75.384

 95.033
16 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford

+0.562

75.391

 95.025
17
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet

+0.585

75.414

 94.996
18 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet

+0.712

75.541

 94.836
19 R. PreeceRFK Racing 60 Ford

+0.799

75.628

 94.727
20 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota

+0.811

75.640

 94.712
21 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet

+0.908

75.737

 94.590
22 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet

+1.003

75.832

 94.472
23 A. CindricTeam Penske 2 Ford

+1.009

75.838

 94.465
24 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford

+1.019

75.848

 94.452
25 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota

+1.049

75.878

 94.415
26 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota

+1.058

75.887

 94.404
27 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet

+1.094

75.923

 94.359
28
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford

+1.129

75.958

 94.315
29 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford

+1.251

76.080

 94.164
30 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet

+1.300

76.129

 94.103
31 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet

+1.463

76.292

 93.902
32 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota

+1.474

76.303

 93.889
33 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet

+1.705

76.534

 93.605
34 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford

+1.776

76.605

 93.519
35 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford

+1.802

76.631

 93.487
36 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet

+2.610

77.439

 92.512

 

 

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