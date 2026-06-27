NASCAR Cup Sonoma: Ty Gibbs logra la pole, Daniel Suárez en el 21
Fue una sesión de clasificación de infarto en Sonoma Raceway, con Gibbs y Hocevar compartiendo la primera fila
En una sesión de clasificación notablemente ajustada, Ty Gibbs consiguió la pole position en el Toyota No. 54 de Joe Gibbs Racing con una vuelta rápida de 1:14.829s. Superó al piloto de Spire Motorsports Carson Hocevar por apenas 0.025s para lograr la pole position.
Kyle Larson saldrá tercero, Michael McDowell cuarto y Ross Chastain quinto. El favorito antes de la carrera, Shane van Gisbergen, fue el piloto más rápido del Grupo 1, pero eso solo le alcanzó para ser sexto en la parrilla. ¡Hubo menos de una décima separando a los seis mejores pilotos en las tablas de tiempos!
Watch: Gibbs wins third-career Busch Light Pole at Sonoma
Hocevar dijo que se estaba preparando para dar otra vuelta, pero después de escuchar el aviso de que era P1, decidió pasar directo por boxes. Gibbs terminó marcando su vuelta de pole en su cuarta vuelta al circuito.
En la batalla por el liderato del campeonato, Denny Hamlin de hecho superó en clasificación a Tyler Reddick. Hamlin saldrá noveno y Reddick 11.º.
Con una fractura en la muñeca izquierda, Christopher Bell clasificó 14.º.,
Resumen de la clasificación
Watch: Wallace crashes into wall early in Sonoma qualifying
La mayoría de los pilotos esperó hasta mucho más tarde en la sesión para marcar una vuelta, buscando condiciones óptimas de pista.
Bell marcó el ritmo inicial con un 1:15.814s, y la sesión se detuvo brevemente cuando quedaban siete minutos por escombros en la pista.
Pero fue Van Gisbergen quien derribó el tiempo de Bell por nueve décimas completas de segundo, con una vuelta de 1:14.914s.
Los pilotos llevaban sus coches al límite absoluto mientras se agotaba el tiempo, y Bell se salió al intentar responder a la vuelta de Van Gisbergen. El propio SVG hizo un trompo de 360 grados al intentar mejorar su propia vuelta rápida, y Cody Ware se salió y chocó contra las barreras.
Cuando se asentó el polvo en el Grupo A, SVG se mantuvo en lo más alto de las tablas, y fue Austin Hill quien quedó más cerca de él, a poco más de dos décimas.
Bubba Wallace fue uno de los primeros pilotos en salir a pista en el Grupo B, y tras meter una rueda en la salida de la curva 10, perdió el control y chocó de frente contra el muro. Sufrió daños significativos, poniendo fin a su sesión de clasificación.
Hocevar fue el primero en desbancar a SVG del primer puesto con una vuelta de 1:14.854s, y varios pilotos se colocaron directamente entre Hocevar y Van Gisbergen. Chase Briscoe parecía tener la pole a la vista, pero cometió un error en las eses justo antes de llegar a la línea alternativa de salida/meta.
Al final, solo Gibbs pudo reemplazar a Hocevar en lo más alto de la parrilla, y así compartirán la primera fila el domingo.
Parrilla de salida completa de NASCAR Cup 2026 Sonoma
|Cla
|Driver
|#
|Manufacturer
|Time
|Mph
|1
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|
74.829
|95.738
|2
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|
+0.025
74.854
|95.706
|3
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|
+0.041
74.870
|95.686
|4
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|
+0.048
74.877
|95.677
|5
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|
+0.084
74.913
|95.631
|6
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|
+0.085
74.914
|95.630
|7
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|
+0.155
74.984
|95.540
|8
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|
+0.216
75.045
|95.463
|9
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|
+0.223
75.052
|95.454
|10
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|
+0.256
75.085
|95.412
|11
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|
+0.271
75.100
|95.393
|12
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|
+0.363
75.192
|95.276
|13
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|
+0.530
75.359
|95.065
|14
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|
+0.537
75.366
|95.056
|15
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|
+0.555
75.384
|95.033
|16
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|
+0.562
75.391
|95.025
|17
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|
+0.585
75.414
|94.996
|18
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|
+0.712
75.541
|94.836
|19
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|
+0.799
75.628
|94.727
|20
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|
+0.811
75.640
|94.712
|21
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|
+0.908
75.737
|94.590
|22
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|
+1.003
75.832
|94.472
|23
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|
+1.009
75.838
|94.465
|24
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|
+1.019
75.848
|94.452
|25
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|
+1.049
75.878
|94.415
|26
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|
+1.058
75.887
|94.404
|27
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|
+1.094
75.923
|94.359
|28
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|
+1.129
75.958
|94.315
|29
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|
+1.251
76.080
|94.164
|30
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|
+1.300
76.129
|94.103
|31
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|
+1.463
76.292
|93.902
|32
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|
+1.474
76.303
|93.889
|33
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|
+1.705
76.534
|93.605
|34
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|
+1.776
76.605
|93.519
|35
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|
+1.802
76.631
|93.487
|36
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|
+2.610
77.439
|92.512
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