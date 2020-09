W Series podría acompañar a Fórmula 1 de forma regular en 2021

La temporada 2020 del campeonato 100% femenino, que se canceló en junio debido a la crisis de COVID-19, iba a disputarse en los grandes premios de Fórmula 1 de Estados Unidos y México.

Cuando anunciaron la cancelación, se destacó que ambos eventos estarían en el calendario provisional de 2021. Sin embargo, la relación entre la categoría y la F1 parece que aumentará aún más el próximo año.

Hasta ahora, las W Series se han disputado paralelamente al DTM, pero el futuro del campeonato alemán es incierto tras la retirada de Audi, lo que obliga a buscar apoyo en otra parte.

Como reveló Motorsport.com, el plan es separar F2 y F3 en 2021, y solo una de las categorías de apoyo estará junto a la Fórmula 1.

Eso dejaría un hueco a otra categoría. Actualmente, entre la F2 y la F3 disputan ocho sesiones en pista entre entrenamientos libres, clasificación y carreras, que podrían pasar a ser solo cinco en 2021, asumiendo que la única categoría de las dos pase a tener tres carreras en lugar de dos.

Los tres 'libres' podrían usarse para entrenamientos libres, clasificación y una carrera de la competición femenina W Series.

Una relación más cercana entre los dos campeonatos tendría mucho sentido para Liberty Media, ya que reflejaría el impulso a la diversidad que pretende, y posiblemente ayudará a acelerar la llegada de una piloto a la F1. También sería un gran impulso para los patrocinadores de las W Series como ROKiT.

En julio, la directora ejecutiva de las W Serie, Catherine Bond Muir, sugirió que el campeonato ya estaba buscando alternativas al DTM.

"El mensaje que me gustaría dar es que si el DTM se disputa, nos encantaría continuar con la asociación, pero si no es así, entonces tenemos otros planes", dijo a Motorsport.com. "Estamos considerando todo en este momento, no solo una opción".

Tras cancelarse las W Series 2020 en junio, el jefe de la F1, Ross Brawn, destacó su apoyo a la categoría.

"Las W Series han tenido un impacto increíble en el mundo del automovilismo y estábamos emocionados de que se unieran a nuestro calendario este año", dijo en ese momento.

"Es una gran decepción para todos nosotros que, debido a las dificultades presentadas por la COVID-19, no se vayan a celebrar los eventos, pero estamos ansiosos por tener carreras emocionantes en 2021 cuando regresen las W Series".

