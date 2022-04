M-Sport apunta al Dakar en un nuevo proyecto con Ford

Cargar reproductor de audio

El equipo británico del WRC ha unido fuerzas con otro conjunto que cuenta con el apoyo de Ford y el renombrado fabricante sudafricano de rallyes NWM, que actualmente construye vehículos Ford Ranger T1+.

El acuerdo hará que M-Sport y NWM compartan sus recursos y colaboren en el desarrollo del Ranger T1+ de rally raid, y es que ambos cuentan con una asociación de 25 años con la marca del gigante estadounidense.

M-Sport se convertirá en la sede europea de NWM, y en el distribuidor mundial del Ranger, que actualmente compite en el Campeonato Sudafricano de Cross Country. El primer paso del camino hacia el Dakar es la creación de un programa de asistencia al cliente desde la fábrica de M-Sport en Dovenby.

Además de la asistencia, el equipo del WRC colaborará con NWM en el desarrollo del NWM Ford Ranger T1+, a través de la realización de pruebas y la recopilación de información de los programas de los clientes.

Se espera que el primer NWM Ford Ranger T1+ llegue a Europa a finales de mayo y estará disponible para un programa de pruebas y clientes poco después.

El anuncio de M-Sport no menciona un calendario definitivo para lograr su objetivo de competir en el Rally Dakar con el Ranger, calificando el evento como un "objetivo a largo plazo", al tiempo que confirma que "quedan años de trabajo y desarrollo por delante, incluyendo el de la infraestructura adecuada" antes de poder afrontar la prueba.

"Es una perspectiva trascendental y emocionante para mí, después de casi 45 años en el negocio de los rallies, el rally raid y el Dakar siempre han despertado mi interés", dijo el director general de M-Sport, Malcolm Wilson, que hace poco visitó la base de NWM con su hijo y Matthew Wilson, también director del equipo.

"Sin embargo, es una disciplina que no subestimo, y soy muy consciente de que requiere años de experiencia y conocimientos", continuó. "M-Sport y NWM tienen una visión que comparten, creemos que nuestros respectivos equipos se complementan de manera que crearían un conjunto de rally raid sin rival".

"El NWM Ranger tiene un potencial grande, está construido sobre una base muy sólida, Matthew [Wilson] probó el coche durante nuestra visita, y fue muy positivo sobre su experiencia", añadió.

"Es justo decir que no soy de los que se alejan de los retos, es lo que me gusta del automovilismo y no es ningún secreto que tenemos que trabajar para competir en el prestigioso Rally Dakar. Dicho esto, estoy seguro de que M-Sport y NWM tienen las herramientas y los conocimientos necesarios para llevar el Ford Ranger T1+ a nuevas alturas".

El propietario de NWM, Neil Woolridge, afirmó: "Este es un momento histórico para NWM y un momento de orgullo para mí de forma personal. Siempre he admirado a Malcolm [Wilson] desde lejos, y M-Sport es un equipo con el que siempre he querido colaborar por diversas razones".

"Nuestro Ranger T1+ es un vehículo con el que estamos deseando desarrollar y construir una sólida base de clientes, algo que M-Sport ha demostrado que puede crear y reforzar".

Esta última aventura de M-Sport se sumará a su proyecto, que actualmente consiste en un asalto al WRC respaldado por la fábrica de Ford, junto con la producción y el desarrollo de vehículos para clientes de Rally2 y Rally3.

También refuerza sus lazos con la marca estadounidense, ya que la noticia llega poco después de que el CEO de la compañía, Jim Farley, visitara la sede de M-Sport.