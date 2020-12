Ogier cierra el sábado como líder en Monza y está a un paso del título

Sébastien Ogier sobrevivió a una complicada tarde de sábado y ahora tiene por delante tres etapas el domingo en las que, si revierte la diferencia de 14 puntos, conseguiría su séptimo campeonato dentro del WRC.

La jornada vespertina empezó con la cancelación del segundo paso por Selvino, la etapa de mayor longitud de la competencia con sus 25.6 kilómetros y donde solo cinco participantes consiguieron tiempo antes de detenerse.

En el kilómetro 22, los coches de Gus Greensmith y Ole Christian Veiby protagonizaron un accidente que obligó a una bandera roja y posteriormente a dar por terminada la actividad en esa zona.

Los competidores de inmediato se trasladaron a Gerosa 2, que inició con 10 minutos de retraso, y donde se darían sorpresas.

La primera fue ver a un WRC3 ganar la especial cuando el local Umberto Scandola se impuso sobre Sébastien Ogier. El italino es el último de la clasificación general del Rally Monza y su triunfo fue el resultado de un cuidado extremo por parte de los pilotos de la categoría mayor ante las complicadas condiciones del camino.

Fue justo en este sector donde el hasta hoy líder de la clasificación del WRC, Elfyn Evans, se estrelló con su Toyota poniendo en serio peligro sus esperanzas de conseguir el título.

Evans se deslizó en el camino nevado cerca del final de la etapa de 11 km y se salió de la carretera hacia el bosque.

Accidente de Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Elfyn Evans

Ogier, quien circulaba detrás de su rival por el campeonato, fue beneficiado por una advertencia de precaución de Evans al momento de transitar por la zona.

“Mi primera reacción fue 'no hagas lo mismo'.”, dijo Ogier al final de la etapa. "La curva en la que se fue no hay nada que puedas hacer. Ellos (Evans y el copiloto Scott Martin) me han frenado y fue así como pude girar. Lo siento mucho por él”.

Para el británico las condiciones que se encontró en esa área no fueron similares con el resto del camino.

“Al comienzo de la etapa, había mucha agua estancada, pero sentí que estábamos haciendo una carrera limpia y ordenada. Luego, lentamente, todo se volvió más lento y sentí que yo iba todavía más lento”, dijo Evans al explicar el accidente.

"La nieve empeoró un poco, pero aún así el agarre que teníamos en su mayor parte no era nada malo. Dimos la vuelta a una curva plana a la derecha con una frenada corta y la superficie de la pista había cambiado. Cuando frené me encontré con un asfalto que era como si manejara sobre cristal y no había posibilidad de que pudiera detenerme. Me tomó completamente por sorpresa”.

Al salir de esa especial Ogier amplió su ventaja en el liderato a 20.4 segundos sobre el Hyundai de Dani Sordo, segundo de la general.

El español tiene una ventaja de 1.9 segundos sobre su compañero Ott Tanak.

La etapa 12 fue cancelada debido a las fuertes nevadas dejando solo la especial 13 para concluir el día.

En el último tramo no hubo cambios de posición en la general, pero Sordo recortó casi tres segundos a Ogier para llegar al último día con una desventaja en 17.8 segundos luego de llevarse el décimo tercer sector.

“Tenemos que seguir empujando. Perdí algo de tiempo en la última etapa de hoy después de ver lo de Elfyn. Estoy realmente decepcionado por él y tengo que agradecerle a él ya Scott por avisar para que pudiéramos frenar”.

El francés de Toyota no arriesgo y finalizo cuarto del tramo, justo detrás de Tanak quien es tercero de la competencia.

“Aún tenemos que sumar puntos, porque de momento Evans sigue por delante con 14, así que necesitamos sumar los puntos”, finalizó Ogier al concluir el sábado.

