Ogier: El título de este año valdría menos para mí.

De cara al fin de semana del Rally Monza en Italia, última fecha de la temporada 2020 del WRC, Elfyn Evans se encuentra 14 puntos por delante de Sébastien Ogier, su compañero en Toyota, en la disputa por el cetro de la categoría.

Los seis títulos anteriores del francés se produjeron entre 2013 y 2016 como piloto de Volkswagen, antes de coronarse consecutivamente cuando cambió a M-Sport Ford para las temporadas 2017 y 2018.

Su dominio de la serie terminó cuando se reincorporó a Citroën en 2019 después de siete años de haber dejado la compañía francesa.

Cada título que el francés ganó fue en el transcurso de un calendario completo, pero la campaña actual se vio recortada por la pandemia después de la tercera fecha, el Rally México, para ser reanudado unos meses después.

El calendario original de 2020 contaba con 13 fechas, pero la pandemia por COVID-19 redujo esto a solo siete rondas.

"Es una pregunta difícil de responder", dijo Ogier, cuando Motorsport.com le preguntó si el ganador del WRC 2020 puede ser considerado un campeón válido.

"Al final del día todos hemos tenido la misma oportunidad de competir en este minicampeonato y quien salga victorioso seguirá siendo el ganador de esta temporada".

"Pero, seguro que si salgo victorioso después del Rally de Monza, no le daré el mismo valor a este título que a los anteriores”.

"Pero, al final del día, tuvimos que lidiar con una situación especial (el COVID-19) y diría que normalmente es una pena que no hayamos podido hacer unas cuantas competencias más, digamos ocho o nueve, porque ayudaría a que pareciera más un campeonato, pero ese es otro tema”.

Ogier ha acordado recientemente una extensión de su contrato con Toyota que le llevará a terminar su carrera con el equipo después de la próxima temporada. Esto le permitirá tener un mayor tiempo para trabajar junto con sus ingenieros, por lo que sus pensamientos también ya están en el 2021 donde espera tener un avance antes del Rally de Montecarlo.

"En general, estoy contento con el Yaris, no hay ningún problema o algo que quiera cambiar completamente en este coche”.

"Esta temporada no hemos tenido la oportunidad de hacer demasiados kilómetros, sólo seis rallies y algunas pruebas, así que la oportunidad de seguir con el mismo coche durante una temporada completa y real es muy agradable".

"Me dará la oportunidad de estar más preparado y de configurar el coche de manera que sea más agradable para mí porque, hasta ahora, me faltaba (algo de comprensión) y no sabía qué hacer con la configuración del coche para que se adaptara a mí perfectamente”.

"Pero, obviamente, será un poco más fácil para mí hacerlo el año que viene. No hay ningún gran problema que quiera resolver. En general, es un coche muy bueno y, como equipo, estamos tratando de mejorar”.