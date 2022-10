Ogier se logra la victoria y Toyota el título de marcas en España

Cargar reproductor de audio

Salou.- Sébastien Ogier consiguió su victoria número 55 en el Mundial de Rallyes en una prueba que dominó casi de principio a fin consiguiendo el mejor tiempo en 9 de los 18 tramos disputados, incluida la Power Stage. Además, Toyota consiguió matemáticamente la victoria en el campeonato de constructores gracias a la victoria de Ogier y al tercer puesto conseguido por el nuevo campeón del mundo, Kalle Rovanpera.

El segundo puesto fue para Thierry Neuville, que completó una gran actuación que, sin embargo no fue suficiente para doblegar al ocho veces campeón del mundo. Los otros dos i20 N Rally 1 de Hyundai Motorsport teminaron en la cuarta y quinta posición con Tanak por delante de Dani Sordo, que por primera vez este año, no logra plaza de podio.

Tras el español finalizo Elfyn Evans que en ningún momento dio sensación de poder haber atacado puestos más altos, Takamoto Katsuta y los Ford de M-Sport con Adrien Fourmaux por delante de Craig Breen, Loubet, Serderidis y Gus Greensmith que terminó último tras su accidente en la mañana del sábado.

Sordo empieza el día en lo más alto

La última etapa del Rally de España arrancaba sin mayores sorpresas en la climatología, la lluvia finalmente sólo cayo en manera breve en las noches del viernes y del sábado y el cielo se mostraba nublado pero no amenazante en la mañana del domingo.

Tampoco hubo sorpresas con la elección de neumáticos y, al igual que en la anterior jornada, todos los pilotos eligieron cinco neumáticos duros, salvo Serderidis que volvió a salirse de la norma con cuatro duros y dos blandos.

En el primer paso por el tramo de 12,5 kilómetros de Pratdip, Dani sordo conseguía el segundo scratch del rally, con Neuville y Rovanpera marcándole muy de cerca, tres décimas sobre su compañero de equipo y una más sobre el finlandés de Toyota.

"Estoy frenando demasiado pronto en algunos puntos, pero me siento bien, el coche se maneja bien" comentaba el español al llegar al control.

Tanak y Ogier cedían un poco más de tiempo con Sordo, terminando el estonio séptimo a 2,8 segundos y el líder de la general, sin ninguna necesidad de arriesgar, octavo a 3,5.

Neuville golpea y Rovanpera pincha

En la primera visita a Ruydecanyes, Thierry Neuville decidió apretar para afianzar la segunda plaza. El belga hizo bien su trabajo, marcando el mejor tiempo y, además, recibió el regalo en forma de pinchazo de Kalle Rovanpera, que perdía trece segundos y prácticamente le deja pista libre al de Hyundai.

Ha estado bien, pero sigo con mucho subviraje. Todos conocemos muy bien este tramo, por lo que es muy difícil marcar diferencias" comentaba Neuville.

Ogier, que obviamente se lo conoce al dedillo, se situaba justo a espaldas del Hyundai número 11, aunque seguía en modo riesgo cero. Sordo continuaba mostrando su mejor cara, acabando en tercer lugar por delante de Ott Tanak y Takamoto Katsuta y disfrutando del momento.

En el regreso a Pratdip, los tiempos bajaron, aunque, de nuevo, las diferencias fueron bastante ajustadas entre casi todos los pilotos, en muchos caso por debajo del segundo. Ogier, se soltó un poco los amarres y consiguió marcar el mejor tiempo por delante de Neuville, Tanak y Sordo, con Rovanpera ya en modo riesgo cero para conservar la plaza de podio.

"Me lo he tomado con calma, tratando de mantener la ventaja" comentaba Ogier, "y eso me ha dado algo de tiempo para disfrutar en los últimos kilómetros".

Power Stage para Ogier y título para Toyota

Ogier terminaba a lo grande su participación en el Rally de España, llevándose la victoria y también la Power Stage que, además otorgaba matemáticamente el título a Toyota.

El francés dedicaba la victoria a su copiloto, Benjamin Veillas, la primera que consiguen juntos. "Es la primera victoria de Benji, así que estoy muy contento por él" comentó al terminar el rally.

Thierry Neuville que consiguió un trabajado segundo puesto para Hyundai en un rally en el que tuvo muchos problemas con los reglajes, se mostraba también satisfecho al llegar a la meta en Ruidecanyes. "Estoy aliviado de terminar aquí, la segunda plaza es un buen resultado" comentó, "muestra que teníamos un poco más de velocidad este fin de semana y que está claro que nos hemos dejado algo, por lo que vamos a trabajar duro para ello".

Tanak no podía finalmente asaltar la posición de podio de Rovanpera, que acabó el rally un tanto contrariado con el resultado, aunque lo intentó en todo momento. "Estoy decepcionado conmigo mismo" admitió, "no he sido capaz de entender el coche y no he sabido cómo hacer lo que necesitaba. He sido yo, no he podido hacerlo funcionar".

Dani Sordo, que terminaba tanto la última especial como el rally en la quinta posición, comentaba al finalizar: "Lo he dado todo pero tenía mucho sobreviraje al final porque los neumáticos estaban sobrecalentados. Gracias al equipo por esta oportunidad de nuevo. Ha sido increíble ver a los aficionados de nuevo" añadiendo que lo sentía "por el resultado, pero he disfrutado mucho".

