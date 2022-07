Rovanpera: no es momento de pensar en el campeonato

Cargar reproductor de audio

El piloto de Toyota, Kalle Rovanpera, disfruta de una ventaja de 65 puntos en el campeonato de la temporada 2022 del WRC sobre su inmediato perseguidor, Thierry Neuville, después de haber ganado cuatro de las seis citas hasta la fecha.

Desde que consiguió su primer triunfo en el mundial en Estonia el pasado curso, el piloto de 21 años ha vencido en las últimas seis de las doce etapas, aunque un comienzo estelar en el presente año es el que hace pensar que Kalle Rovanpera es imbatible, ya que no se ha bajado de la quinta posición. El finlandés, con eso, va camino de convertirse en el campeón más joven del WRC, superando así el récord de Colin McRae de 1995.

Tal ha sido su dominio, que si el estado de forma del piloto de Toyota continúa así y sus rivales siguen sufriendo problemas, podría proclamarse vencedor del título en Ypres, en Bélgica, el próximo mes.

A pesar de su importante ventaja de puntos, el hijo del antiguo participante del WRC, quien también llegó a ganar rallies, Harri Rovanpera, se niega a pensar que puede ganar el campeonato.

Cuando se le preguntó si había pensado cuándo podría lograr el título de forma matemática, dijo: "No, sinceramente no lo he hecho. Solo he estado calculando que tengo que conseguir más puntos en todos los rallies que los demás, y entonces en algún momento debería ser el bueno".

"No estoy pensando en ello. Creo que [Ypres] está demasiado cerca, necesitaría demasiada suerte para mí y mala para los demás, es posible, pero no estoy pensando en algo así", reconoció.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota GR Yaris Photo by: Toyota Racing

Rovanpera admitió que, fuera de la competición, rara vez tiene en la mente a los rallies: "No pienso en ellos cuando estoy en casa. A veces creo que sería mejor hacerlo un poco más, pero ese enfoque me ha funcionado bien hasta ahora".

De cara a la prueba de este fin de semana, el finlandés afirma que su objetivo es intentar ganar a pesar de su gran brecha respecto a sus perseguidores en la clasificación, además de confirmar que se siente presionado por tener que continuar dominando.

Sin embargo, el de Toyota cree que el resto de pilotos lo estarán más por el hecho de que son ellos quienes deben recortar distancias: "Siempre tienes el objetivo de terminar en el primer escalón, y este [en Estonia] y en Finlandia, deberían ser pruebas muy buenas para mí, y por supuesto que queremos sumar tantos puntos como podamos".

"Tienes la presión de seguir bien y tratar de gestionar la diferencia en el campeonato, pero también sabes que la presión está más en los otros que están tratando de atraparte", sentenció.