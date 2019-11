Vettel critica el punto ciego de los espejos de F1

Lewis Hamilton tuvo una buena salida desde la segunda fila de la parrilla e inmediatamente intentó ponerse a lado de Sebastian Vettel, aunque tuvo que retroceder para no golpear al piloto de Ferrari diciendo que pudieron haber tenido “una gran colisión”.

Vettel, que terminó la carrera en segundo lugar detrás de Hamilton después de que este último se detuviera antes y ganara la posición en la pista, dijo que el inglés había estado en su punto ciego durante el duelo inicial.

“Creo que el punto ciego es tan antiguo como la invención del espejo, así que no estoy seguro de que podamos hacer mucho al respecto", dijo el de la casa de Maranello.

“En la primera vuelta se trata mucho de adivinar dónde están las otras personas, especialmente cuando vas en las curvas.

"La mayor parte del tiempo vemos que funciona, a veces no, y todos tratamos de hacer lo mejor que podemos. Sabemos que no podemos ganar la carrera en la primera curva, pero podemos perderla, así que no creo que se pueda hacer mucho al respecto”.

Hablando específicamente sobre el incidente de Hamilton, Vettel añadió: "No lo vi. Él vino conmigo después de la carrera y preguntó, pero no tenía intención de presionarlo ni nada.

“Tan pronto como lo vi me bajé e intenté meterme en el remolque de Charles y revisé los espejos de la derecha y los de la izquierda, y ahí fue cuando vi a Lewis y luego intenté ir a la derecha, pero antes de ese punto no lo vi a él.

“Por los espejos vemos bien, pero todavía hay un ángulo que no se puede observar”.

A pesar de sus comentarios, Hamilton y Vettel bromearon sobre su encuentro cercano, y Hamilton dijo con sinceridad que la mejoría en el desempeño del alemán es bueno para la Fórmula 1 y para los aficionados a las carreras lado a lado.

"Seb ha estado conduciendo muy bien últimamente, así que ha sido bueno verlo de nuevo allí, conduciendo tan bien", añadió Hamilton.

"Naturalmente queremos tener carreras rueda a rueda más cercanas, pero en algunas de estas pistas no te puedes acercar demasiado”.