Senna aún vive en el cementerio de Morumbi

El distrito de Morumbi es el barrio de la clase media alta de San Pablo, compuesto por villas con piscinas y propiedades de lujo. Ahí está el estadio del equipo de fútbol de la ciudad y el Palácio dos Bandeirantes, sede oficial del Gobierno del Estado.

Es como una ciudad dentro de la ciudad, bien estructurada a través del terreno montañoso que en su parte más alta alberga el cementerio donde Ayrton Senna fue enterrado el 5 de mayo de 1994 tras su trágica muerte en el GP de San Marino. El lugar es casi una ciudad jardín, que recuerda a los cementerios estadounidenses, con un gran terreno de césped verde sin lápidas.

25 años son muchos, un período de tiempo capaz de suavizar recuerdos para reemplazarlos por emociones más frescas. Pero eso no ocurre allí: "Hay visitantes todos los días, solo cambia el número, a veces más y a veces menos", nos aclaran a la entrada.

En un camino corto que conduce a una pequeña colina, atada a un árbol hay una bandera brasileña con el mensaje "Eterno Campeão". Esa 'pista' ayuda perfectamente a encontrar lo que buscamos: ahí está la placa de cobre 0011, la de Ayrton Senna.

Pequeña, como todas las de alrededor, y con el mensaje "Nadie puede separarme del amor de Dios".

"No hay brasileño que actualmente tenga más de 35 años y no recuerde lo que estaba haciendo el 1° de mayo, cuando llegaron las trágicas noticias de Ayrton", explica un visitante. "Fue una tragedia nacional, no sé cómo explicarlo, pero creo que es como preguntarle a un estadounidense si recuerda el 11 de septiembre”.

Thiago, de sesenta años y habitante de Sao Paulo, fue a Morumbi a rendir homenaje a un amigo fallecido en 2017, pero nos lo encontramos cerca del árbol que contiene todos los testimonios que dejaron los visitantes en honor a Senna.

"Las personas que vienen a visitar a un amigo o pariente siempre saludan también a Ayrton. Uno nunca está aquí solo por una persona, salvo que esa persona sea Senna".

La lápida de Ayrton Senna Photo by: Roberto Chinchero

Fotos de niños, mensajes, flores aún frescas y banderas (incluso de otros países) son la evidencia irrefutable de que después de un cuarto de siglo Senna todavía está presente para los brasileños, y no solo para ellos.

"La gente viene de lugares que ni siquiera conocemos", confirman los encargados de custodiar el cementerio. "Obviamente vienen de San Pablo, de todo Brasil, pero también del resto del mundo. En enero llegó una pareja de indios, una familia de Nueva Zelanda y un aficionado de Zanzíbar, Tanzania”.

Junto a la lápida de Ayrton Senna está la de un niño, que murió con solo dos años, el 29 de julio de 1989:

"Ese día, Ayrton logró la pole position del Gran Premio de Alemania en Hockenheim, sacando más de un segundo a Alain Prost, y el día después ganó la carrera".

La cultura brasileña siempre encuentra una línea recta que conecta dos puntos, sobre todo frente a un duelo que aún no han olvidado después de 25 años.

El señor Thiago lo confirma: "Sabes, cuando Ayrton competía, las 16 carreras eran como 16 partidos de la selección, todos nos poníamos delante de la televisión. Tras él, aquí en Brasil no volvió a ser lo mismo".

Caminando hacia la salida, medio oculta por rascacielos residenciales, se puede ver la favela de Paraisópolis, la más grande de San Pablo, símbolo de una de las muchas contradicciones de la megalópolis brasileña. Pocas cosas pueden unir mundos tan distantes, incluso aunque estén físicamente pegados, pero el deporte es una de ellas.

Senna brilló, e incluso 25 años después de su muerte, su memoria sigue intacta en todos los que lo admiraban y apoyaban. Si es cierto que un mito necesita el alma para sobrevivir, el mito de Senna durará mucho tiempo.

Galería: GP de Australia 1993, la última victoria de Ayrton Senna en Fórmula 1