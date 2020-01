Alonso tuvo su "mejor etapa" en raids

Hà'il (Arabia Saudita).- Fernando Alonso y Marc Coma continúan colándose entre los mejores del Dakar un día más. La pareja española acabó 7ª la quinta etapa del rally más duro del mundo, a 12:23 de Carlos Sainz y Lucas Cruz, después de 353 km cronometrados (565 en total).

El piloto asturiano se mostró sonriente en el vivac de Hà'il, en el interior saudí y con temperaturas que llegan a 1ºC. Deja claro que es su mejor etapa hasta la fecha y que, a pesar de los dos pinchazos que tuvieron, tendrán una buena posición para el último día de la primera mitad del rally, el primero de dunas.

"En cuanto a ritmo ha sido seguramente la mejor etapa que he hecho hasta ahora, tanto en Marruecos como en el rally en Arabia y en el Dakar. Hubiéramos podido ser cuartos sin muchos de los problemas que tuvimos al principio, con dos pinchazos desafortunados en momentos equivocados. Así que cuando entramos en la zona arenosa ya estábamos a ocho minutos de los líderes, y a partir de ahí creo que el ritmo ha sido bueno. Salir detrás en la arena no es malo, tienes mucha huella y muchas ventajas, así que es una buena posición para mañana y estoy contento de haber pasado un día con muchos baches a bastante velocidad", comentó el bicampeón del mundo de F1.

"Viendo los parciales, podríamos haber sido cuartos hoy. A partir del kilómetro 200 hemos recuperado varios minutos a todos menos a los tres primeros, con los que hemos perdido un minuto o dos. En las piedras y los ríos secos no estoy tan cómodo como en la arena, me encuentro mejor en las dunas, y en la segunda parte más arenosa tenía mucho mejor ritmo, así que de cara a lo que queda, seguramente es una buena noticia".

Cuando se le preguntó si cree que de no haber tenido aquel accidente en una zanja en la segunda etapa estaría luchando por el top 3, respondió: "No, no creo porque poco a poco hubiese ido cayendo. Perdí dos horas y media un día, pero otro 20 minutos, 15 minutos el primero, hoy 12… Sin el problema del segundo día, hubiésemos estado ahora a 45 minutos o 50, tampoco iba a estar pensando en ninguna general. Pero te deja siempre la ilusión de hacer buenas etapas y con ganas de que salga un día todo redondo, que tengas un buen ritmo, que les pase algo a los de delante y puedas ganar esas posiciones gratis".

Alonso sigue sorprendiendo a todos e incluso a sí mismo con el ritmo que está demostrando estos primeros día de Dakar, a la altura de los grandes de la especialidad, que en su mayoría llevan más de 10 años en ella.

"Ayer estábamos detrás de mucha gente. Hoy en la última parte sí que hemos estado bien. Lo importante es estar al ritmo de los seis o siete primeros: Al Rajhi, De Villiers… Eso ya para mí es una alegría enorme porque no vengo de esta especialidad y es uno de los retos que tenía de afrontar esta aventura, el sentirme competitivo contra los especialistas de la disciplina", aseguró.

"Pero también las etapas que hemos pasado son muy de buggy, los MINI han tenido una ventaja estratosférica porque pasan por las piedras sin problemas con esas ruedas de camión, cuando hay un poco de arena deshinchan las ruedas… No sé si Nasser podrá atacarles, pero, visto lo visto, creo que los MINI están en otra categoría".

