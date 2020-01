Alonso: Me quité las dudas sobre mi rendimiento

Riad (Arabia Saudí).- Fernando Alonso y Marc Coma no solo están sorprendiendo a su equipo y al vivac, ellos mismos se muestran entusiasmados del rendimiento que durante la primera semana de su primer Dakar juntos han demostrado. Las dos jornadas entre los seis mejores han sido especialmente notorias, aunque desde el equipo destacan el 7º puesto de la quinta etapa, con un recorrido y exigencias realmente elevadas.

El bicampeón del mundo de F1 es consciente de la dificultad del reto que está afrontando y asegura estar más relajado después de comprobar que puede ser competitivo en una especialidad tan diferente a las que estaba acostumbrado.

"No estoy más relajado, es que estoy extremadamente contento de las prestaciones. Cuando llegué a Yeda sabía que me enfrentaba a una prueba dura, a un desafío gigante y no sabía muy bien el rendimiento en etapas de 500 km, no sabía si iba a perder 40 minutos, una hora… y cuando llegan etapas como la de ayer, que estoy a cuatro minutos de Nasser, es totalmente increíble para mí", aseguró.

"Me he quitado una duda de cuánto competitivo podía ser en una especialidad diferente y estoy muy, muy contento".

No obstante deja claro que los seis días que quedan por llegar serán complicados y tendrán que dar el máximo si quieren colarse entre los mejores de nuevo.

“Soy consciente de que faltan todavía etapas duras, las más largas en cuanto a kilometraje y sabiendo que vamos a tener trampas escondidas aquí y allá, y hay que estar muy atentos para pasar los días sin incidentes", subrayó.

Cuando se le preguntó si consideraba que podría estar entre los mejores en la general de no ser por el accidente de la segunda etapa, respondió: "Igual sí, quitando la pérdida de la etapa 2, igual habría estado 6-7, pero falta mucho rally todavía. No sé todavía dónde podría estar y si te digo la verdad, me da igual. Aquí o ganas o seas 2º o 13º solo gana uno. Este año era consciente de que no iba a luchar por esa posición".

"No me importa demasiado la general, pero me haría ilusión estar en el top 10 y creo que sería un poco merecido viendo los tiempos de las últimas etapas, pero tampoco me obsesiona. Tengo ganas de esta segunda semana y ver qué pasa por delante. Los tres primeros llevan un ritmo inalcanzable y es difícil meterse en esa lucha cada etapa. Ojalá podamos estar entre los 5 primeros en el mayor número de etapas".

Alonso insiste en que la máxima dificultad que está experimentando es la que ya había previsto: los cambios de ritmo constantes en función del terreno por el que discurra la etapa.

"Lo que tenía en la cabeza antes de llegar al Dakar, que son los cambios de terreno constantes y de ritmo que tienes que llevar. A veces haces 50 km a fondo en sexta en valles arenosos y sin ninguna dificultad y luego te metes entre rocas y cañones a 15 km/h. Y la visibilidad, que cuando vas detrás de otros hacen que tengas que bajar mucho el ritmo, además del riesgo que entraña".

¡Disfruta de todas las fotos de Alonso y Coma en la primera semana del Dakar 2020!

