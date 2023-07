Dacia entrará en el Rally Dakar en 2025 con Loeb y Gutiérrez

Después de todas las especulaciones y rumores, ya es oficial, Dacia ingresará como nuevo fabricante para competir en el Rally Dakar a partir de la edición de 2025. La compañía rumana que pertenece al Grupo Renault, anunció su entrada a la carrera más dura del mundo a través de una presentación virtual en la que estuvo presente Motorsport.com, y explicaron todos sus planes, entre los que destacan utilizar la prueba como un lugar para experimentar y competir con combustibles sostenibles proporcionados por Aramco.

Además, se confirmó que Cristina Gutiérrez y Sébastien Loeb se unen al proyecto para competir en el Campeonato del Mundo de Rally-Raid, una dupla que se conoce muy bien porque compartieron momentos en la Extreme E en el equipo de Lewis Hamilton. El director de Dacia, Denis Le Vot, dio la bienvenida a ambos, quienes se mostraron muy contentos por estar al volante de un coche que se revelará a principios de 2024.

La burgalesa pasará a ser piloto oficial de la firma, y es la primera vez que una mujer ocupa un puesto así, por lo que aseguró que trabajará como nunca: "Soy Cristina Gutiérrez, he estado durante 14 años en el automovilismo, pero los próximos son muy especiales para mí porque me uniré a Dacia, y mis sueños se hacen realidad. Quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado, y estoy segura de que trabajaré para alcanzar los mejores resultados y recuerdos para Dacia, espero que lo disfruten conmigo".

Por su parte, el mito del WRC, dejará atrás su etapa con el Bahrain Raid Xtreme y el Hunter Prodrive T1+, pero está muy feliz por unirse a Dacia: "Estoy muy contento, el Dakar ahora es mi principal objetivo, lo corrí seis o siete veces, algunas veces en el podio, pero nunca en primer lugar, así que espero luchar para ganar, y con el apoyo de Dacia, con un verdadero proyecto de un fabricante de automóviles, es una excelente noticia para mí. Seguro que haremos cosas bonitas juntos".

Respecto a los motivos por los que Dacia se unirá al Rally Dakar a partir de 2025, el máximo responsable de la firma dijo: "Es un banco de pruebas para nuevos motores y soluciones de conducción, pero lo que la gente quizá no sepa es que el Dakar de ayer ya no es el de hoy, se está convirtiendo en un laboratorio de movilidad con bajas emisiones de carbono. Dacia está firmemente comprometido con eso, y eso tiene incluso un nombre, Dakar Future, esa es nuestra misión".

"No solo se trata de desarrollar la movilidad accesible electrificada del mañana, sino exportar la soluciones de combustión e híbridas del grupo, pero también seguiremos trabajando en algo alternativo para las bajas emisiones de carbono, por eso entraremos en el Dakar con combustibles sostenibles de Aramco, que son altamente ecológicos", continuó Denis Le Vot. "Nuestra misión es encarnas el vehículo de combustión de bajas emisiones, y eso encaja perfectamente con Dakar Futuro, por eso estamos tan emocionados".

"Otra razón por la que participamos es porque esta carrera se parece a nosotros, el ADN de Dacia encaja con el del Dakar, y viceversa. La carrera es una aventura humana, deportiva y técnica, y Dacia también es una aventura, por lo que iremos a donde no se esperan, abriremos nuestro propio camino, y las tres características de la marca encajan", comentó el francés. "Somos robustos en el exterior, los coches de Dacia están diseñados para el aire libre, tienen esa fama de sólidos y probados, puestos a prueba, y además, son ecológicos. Somos esenciales, porque el diseño de Dacia gusta a todos, lo mismo que conducir uno".