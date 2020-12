Barreda llega sin lesiones y con el hambre intacta al Dakar 2021

Aunque el Dakar 2020 de Joan Barreda (Torreblanca, Castellón, 1983) empezó a contrapié, el español del Monster Energy Honda Team logró estar en la pelea hasta el final –igualando a Hubert Auriol como el quinto que más victorias de etapa ha conseguido en moto en toda la historia del rally– y acabar 7º en la general.

A su 11º Dakar llega con energías renovadas, después de haber aprovechado el confinamiento de principios de año por la COVID-19 para recuperarse completamente de las múltiples lesiones de los últimos años y con el dorsal #88 a la espalda.

Barreda, a sus 37 años, parece no estar obsesionado por la victoria, más aún después de que su compañero Ricky Brabec rompiese la racha de KTM de 18 ediciones dominando el pasado enero. Ha recuperado el hambre, sale "a ganar" y quiere seguir disfrutando, aunque acaba contrato con Honda.

Pregunta. ¿Cómo llega a este Dakar después de un 2020 con tan pocas carreras?

Respuesta. Físicamente me encuentro bien, he estado tranquilo este año, me he podido recuperar de las lesiones de los últimos años, y no me he lesionado, que ya tocaba. Sienta muy bien llegar así, después de los problemas con la muñeca y las roturas de costillas de última hora del año pasado, que son pequeñas cosas, pero al final te perjudican.

Al final tampoco me ha variado tanto mi preparación este año, después de poder correr en Andalucía [fue 5º tras problemas con el GPS en la segunda etapa] y hacer varias semanas de navegación en Marruecos antes del Dakar. Llego bien en cuanto a preparación, no creo que me haya condicionado tanto. Pero sí es cierto que llegar sin lesiones cambia todo, porque te afecta mucho a nivel psicológico, ya no tienes esa positividad, te da rabia por no estar bien después de tanto entrenamiento... Ahora, poder empezar la carrera en igualdad de condiciones, digamos, lo valoro muchísimo y es muy importante para mí.

P. ¿Cuándo comenzó a entrenar con la moto después del confinamiento?

R. Empecé con un entrenamiento duro a partir del verano; julio, agosto ya estuve entrenando durísimo sumando kilómetros y navegación. En Andalucía estuve bastante bien de ritmo, pero era una carrera diferente donde había que validar cada nota, pasando por encima en un radio de 10 metros, algo que me fastidió bastante... Pero me vi fuerte de ritmo, junto con Kevin [Benavides, ganador del rally] fuimos los dos que más ritmo demostramos allí. Después, pude entrenar una semana con navegación muy complicada y específica en Marruecos, siguiendo el cambio de filosofía que cogió el Dakar el año pasado y que aumentará aún más este año. A ver si realmente se nota y por lo menos soy competitivo para estar en los puestos de cabeza, espero que sí.

P. ¿Cree que cambiará mucho el que les entreguen el roadbook cada día 20 minutos antes de la etapa o seguirán yendo a tope?

R. Lleva un tiempo y una adaptación, e igual que hemos entrenado antes, hemos hecho lo mismo estos meses con este tipo de navegación sin información previa, sin verlo antes. Le hemos dedicado mucho tiempo a este tipo de roadbooks, al cómo dibujan, cómo configuran las viñetas y los rumbos (CAP) ahora. No sé si realmente bajará el ritmo. Pero es que al final aprendemos a leer el roadbook rápido. Sí que es verdad que en la época de Sudamérica cuando algunos sectores de etapas se repetían, se notaba mucho, y más si el día antes habíamos podido ver que pasábamos por esa zona. Pero todo el mundo hace muchos entrenamientos de navegación de calidad y todos tenemos un gran nivel de navegar en situaciones complicadas. No noto que el ritmo esté bajando por ello.

P. ¿Con que objetivo arranca su 11ª edición en el Dakar?

R. Siempre es estar ahí arriba. Intentaremos desde los primeros días colocarnos entre los cinco primeros, que no será fácil con los 20 tíos que ahora quieren estar ahí. La clave es estar concentrado desde los primeros días y no cometer errores de navegación, ni caídas que me penalicen. Iré viendo si me voy sintiendo bien con el ritmo y demás. Tengo buenas sensaciones y vamos a tirar para delante seguro.

P. ¿La victoria de Ricky Brabec en enero de 2020 fue más un alivio, una sensación de envidia o una alegría?

R. Me alegré mucho por el equipo, porque ya era una situación en que lo necesitaban mucho, era muy injusto. Nos tocó comérnoslas de todos los colores estos años atrás, cuando no era la moto, era porque nos sancionaban o porque yo llegaba lesionado... Habíamos trabajado muchísimo, muchísimo. Al final, se veía el nivel que Honda y yo mostrábamos, pero no se nos recompensaba con la victoria en el Dakar. También ahora a Honda le ha venido muy bien para tener más confianza y esperemos que continúen más años y consigan más, y no hagan como la otra vez, que ganaron y ya pararon [de correr].

P. Está a tres victorias de etapa del top 3 de los pilotos con más scratches de la historia del Dakar en moto. No sé si ansía dejar tu huella en ese apartado de la historia de la carrera.

R. (Risas) Bueno... sí, la verdad es que hasta ahora nunca lo había mirado. Pero ahora cuando lo analizas y ves los nombres que hay alrededor, dices '¡Hostia!' (risas). Pero la verdad es que sí, no está de más, y es algo que, aunque las cosas han ido como han ido, por lo menos están ahí las etapas y bien contento y orgulloso. O sea que si vienen más etapas, serán bienvenidas.

P. No sé si llega a este Dakar con aire de despedida o aún queda Barreda en motos para algún año más...

R. Bueno, así a priori, me había marcado hace un par de años o tres intentar aguantar hasta este Dakar, a pesar de haber sido realmente complicado con las lesiones y con todo, pero he intentando apretar los dientes y tirar para delante. Ahora voy a ver cómo va todo aquí y cómo acaba este Dakar. Sí tengo que reconocer que estos años atrás ha sido muy duro para mí mantenerme ahí corriendo con dolor, lesionado... llega un momento que es un desgaste psicológico muy duro, porque las carreras de raids son muchos días y kilómetros sobre la moto. No hay que olvidarnos de que es un deporte muy peligroso y que tienes que estar al 100% de cualidades y disfrutarlo. Por suerte, llego recuperado de todo, he vuelto a entrenar bien y con las ganas de siempre. He recuperado ese hambre.

Después de bastantes años en los rallies me ha ido todo bien fuera de la moto y no hay que olvidar también que tengo 37 años y que me puedo encontrar en una situación para decidir. En base a cómo vaya este Dakar decidiré.

Terminamos todos los pilotos contrato después de este Dakar. Honda también tiene que sentarse y ver qué hacen, porque siempre van a proyectos de 3-4 años. Tendrán que decidir qué hacen después.

P. ¿Y seguiría involucrado en el mundo de los raids o preferiría dar un paso atrás?

R. Puff, no sé. Lo que sí es que me he preocupado estos años para que el día que decida dejar de correr, pueda hacerlo y que no dependa de seguir corriendo. He organizado mi vida, algunos negocios y en ese sentido estoy tranquilo. Lo que quiero es estar encima de la moto disfrutando, pasándolo bien y sintiendo ese hambre de querer más. Este año me he sentido mucho mejor en los entrenamientos, con ganas de seguir sumando kilómetros cada semana y ese es el camino. El deporte de alto nivel es duro, pero yo también tengo claro que lo que más me gusta desde que era un niño de seis años es ir encima de la moto. Cuando he tenido problemas físicos y he estado meses sin poder subirme, al hacerlo he dicho '¡Ostras!' y eso es lo que al final vale. Luego hay otras cosas que te van tirando hacia otro lado, pero si consigues colocarlo todo en su sitio...

Los pilotos que más etapas han ganado en el Dakar en motos: