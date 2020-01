Peterhansel, preocupado por su cambio de copiloto

Yeda (Arabia Saudita).- El piloto más laureado en la historia del Dakar, Stephane Peterhansel, tenía planificado participar en la edición 2020 del evento sobre uno de los MINI del equipo X-Raid con su esposa Andrea Mayer como copiloto. Juntos ganaron la Copa del Mundo de Cross-Country de la FIA 2019 tras una reparación maestra.

Sin embargo, Andrea fue baja de última hora después de que unas pruebas médicas revelaran un problema en una de sus arterias.

Paulo Fiuza, quien ya compitió con Peterhansel en el Rally de Riad en noviembre, fue el elegido para reemplazar a la alemana, pero su origen portugués supone que ambos se verán obligados a comunicarse en inglés, un idioma que ninguno de los dos habla con fluidez.

"Es un poco extraño", reconoció Peterhansel cuando Motorsport.com le preguntó sobre la ausencia de su esposa. "Es una pena porque todo lo planeamos juntos, la temporada fue realmente buena juntos. Debido a razones médicas decidimos no hacer este Dakar juntos. Fue realmente sorprendente, porque todo estaba listo. Fue una gran sorpresa".

“Estoy un poco triste. Es una pena, pero tenemos que seguir, tenemos que hacerlo lo mejor posible con el nuevo copiloto. Nuestro auto es realmente bueno, el equipo también. No sé cómo irá con mi nuevo copiloto, porque hice 21 Dakar en autos y mi copiloto siempre fue francés".

“Ahora tenemos que hablar en inglés, y mi inglés no es muy bueno. El suyo no es el mejor tampoco. Así que no es muy fácil".

La organización entregará el roadbook justo antes del comienzo en seis etapas (2, 3, 5, 6, 10 y 11), como parte de una nueva estrategia del director del Dakar, David Castera. Peterhansel aplaudió este movimiento, señalando que cobrará protagonismo la navegación sobre la velocidad.

"Estoy muy contento con esto porque será un poco como en el pasado, cuando comencé en moto", dijo el ganador de 13 ediciones. “Cuando empecé en moto no había Goggle, nada. Todos los días había que descubrir la nueva pista, el nuevo libro de ruta, no sabías a dónde ibas antes. Ahora será un poco así".

"Creo que este año la parte de la navegación será realmente importante. El ganador no solo será el más rápido, sino el mejor en navegación", finalizó.

