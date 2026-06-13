Entre los otros detalles interesantes de ayer estuvo el ritmo en tandas largas (long run pace), donde Mercedes (Russell) y Ferrari (Leclerc) fueron más rápidos en promedio. Ambos autos rodaron con neumáticos medios para eso. Red Bull (Verstappen) y McLaren (Norris) fueron más lentos con los blandos. De hecho, Norris fue, en promedio, una buena parte de medio segundo por vuelta más lento que Russell.