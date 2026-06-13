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F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Barcelona de F1 2026

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

La advertencia cuando se trata del análisis de ritmo es que muy pocos equipos pasaron de los dos dígitos en cuanto a cantidad de vueltas. Gasly y Lindblad fueron las excepciones aquí, completando 14 y 16 vueltas respectivamente con los medios

Entre los otros detalles interesantes de ayer estuvo el ritmo en tandas largas (long run pace), donde Mercedes (Russell) y Ferrari (Leclerc) fueron más rápidos en promedio. Ambos autos rodaron con neumáticos medios para eso. Red Bull (Verstappen) y McLaren (Norris) fueron más lentos con los blandos. De hecho, Norris fue, en promedio, una buena parte de medio segundo por vuelta más lento que Russell. 

 

 

Bottas marca un primer tiempo de referencia de 1.19.998, Pérez 1:20.111. Muy lejos de lo marcado por Norris en la FP2: 1:15.426

Vemos al resto de los pilotos incluso sin los monos de carrera, buscando refrescarse 

Los Cadillac son los primeros y únicos en salir a pista de momento 

 

 

¡Semáforo en verde y comienza la sesión!

 

 

47.3°C en el asfalto ahora mismo. 31°C en el ambiente 

Ayer fue el turno de Antonelli de incógnito en las gradas 

 

Ayer tuvieron este gracioso momento 

 

Franco en el Fan Zone con Verstappen 

 

 

 

 

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Por: Gaby Manzo

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