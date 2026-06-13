F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la tercera práctica libre y en la sesión de clasificación del Gran Premio de Barcelona de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
La advertencia cuando se trata del análisis de ritmo es que muy pocos equipos pasaron de los dos dígitos en cuanto a cantidad de vueltas. Gasly y Lindblad fueron las excepciones aquí, completando 14 y 16 vueltas respectivamente con los medios
Entre los otros detalles interesantes de ayer estuvo el ritmo en tandas largas (long run pace), donde Mercedes (Russell) y Ferrari (Leclerc) fueron más rápidos en promedio. Ambos autos rodaron con neumáticos medios para eso. Red Bull (Verstappen) y McLaren (Norris) fueron más lentos con los blandos. De hecho, Norris fue, en promedio, una buena parte de medio segundo por vuelta más lento que Russell.
Bottas marca un primer tiempo de referencia de 1.19.998, Pérez 1:20.111. Muy lejos de lo marcado por Norris en la FP2: 1:15.426
Vemos al resto de los pilotos incluso sin los monos de carrera, buscando refrescarse
Los Cadillac son los primeros y únicos en salir a pista de momento
¡Semáforo en verde y comienza la sesión!
47.3°C en el asfalto ahora mismo. 31°C en el ambiente
Ayer fue el turno de Antonelli de incógnito en las gradas
Ayer tuvieron este gracioso momento
Franco en el Fan Zone con Verstappen
¡Buenos días a todos en Latinoamérica! Estamos listos para el inicio de la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación en Barcelona
Por: Gaby Manzo