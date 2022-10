Alfa Romeo recibe una multa por un error atípico en Singapur

Cargar reproductor de audio

Todos los equipos están obligados a devolver electrónicamente dos juegos de neumáticos de seco por piloto, es decir, cuatro en total, durante las siguientes dos horas tras la finalización de la FP1. Además, esos neumáticos tienen que ser devueltos físicamente a Pirelli antes de la FP2.

El viernes por la noche en Singapur, la FIA informó que los neumáticos de Valtteri Bottas y Guanyu Zhou no habían sido devueltos electrónicamente dentro del tiempo estipulado por el reglamento.

El equipo tuvo que ir a declarar ante los comisarios y admitieron que habían cometido un error, razón por la que recibieron una multa de 5.000 euros por cada coche, es decir, 10.000€.

Además, según ha notificado el órgano rector, el equipo suizo ha sido reincidente en este sentido, y el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, se lo ha recordado personalmente en otras ocasiones.

Los comisarios señalaron que: "El representante de Alfa Romeo reconoció la infracción y explicó que el ingeniero responsable de esta tarea se había olvidado de hacerlo".

"El delegado técnico confirmó con el proveedor de neumáticos que, aunque no se había producido la devolución electrónica, los neumáticos habían sido devueltos físicamente antes de la FP2".

"El cumplimiento del protocolo de devolución electrónica es importante. La FIA confía en ese procedimiento para controlar el uso de los neumáticos y así garantizar que los compuestos asignados no se utilicen de forma indebida".

"Según el delegado técnico, ha tenido que recordar a este equipo varias veces esta temporada que hiciesen las devoluciones electrónicas. Eso no fue discutido por el representante del equipo".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Aunque en este caso no pudieron obtener ninguna ventaja deportiva por dicho descuido, ya que los neumáticos habían sido devueltos físicamente y, por tanto, no podían ser reutilizados, no obstante se ha cometido una infracción técnica del reglamento", concluyó el comunicado.

En el GP de Japón de 2017, el equipo Haas recibió una multa de 5.000 euros por una infracción de devolución electrónica, pero quedó suspendida.

En el GP de Hungría de este año, Williams fue multado con 1.000 euros después de cometer un error en la asignación de neumáticos y de que Alexander Albon utilizara un juego de seco que ya había sido devuelto electrónicamente.

Por lo tanto, las sanciones más duras para Alfa Romeo pueden reflejar la frustración de la FIA por el hecho de que el equipo suizo haya tenido que recibir esos recordatorios en varias ocasiones en lo que va de temporada 2022 de Fórmula 1.

