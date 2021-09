Alonso: Fui agresivo al inicio porque sabía que había opciones

Si Hamilton se hizo un lío con Moisés y Noé en sus declaraciones sobre Verstappen (que puedes leer aquí), bien se podría decir que Alonso hizo en Zandvoort la de Jesús, multiplicando panes y peces.

El asturiano salía 9º y acabó 6º tras una gran gestión y sobre todo después de otra gran primera vuelta. Alonso volvió a tirar de magia en la salida, ganando dos posiciones con brillantes elecciones en las primeras curvas y poniéndose séptimo al final de la primera vuelta.

"Muy contento. Como siempre decimos, los sábados están muy bien para salir lo más adelante posible, porque te facilita mucho las cosas. Pero de momento no dan puntos los sábados, así que las carreras son los domingos, y nos hemos concentrado en ejecutar una buena carrera", resumió ante los micrófonos de DAZN F1.

Sobre las primeras curvas, no quiso sacó demasiado pecho, admitiendo incluso que tuvo que cambiar de plan: "Tenía confianza en esa salida, en esa primera curva. Hubo un poco de movimiento delante, Giovinazzi no me dejó la puerta abierta para mi idea inicial, que era hacerla toda por fuera, porque Giovinazzi ya estaba por fuera. Y luego un poco de acción en la curva 3 y 4, pero salió bien".

Luego, ante los medios internacionales, contestó: "Fui agresivo en la primera vuelta, sabíamos que esa era la mayor oportunidad".

A partir de ahí, séptimo, comenzó a gestionar sus gomas, y Ocon protestó por radio, llegando incluso a intentar adelantarle en la curva 3 trazando la línea interior. Cuando tuvo que apretar, el asturiano puso tierra de por medio, y aprovechó que Gasly paraba antes para ponerse sexto, aunque el francés logró recuperar su lugar muy rápido.

"Hubo tren, sí. Creo que Esteban iba más rápido, todos iban más rápido, yo también habría podido, pero no quería", defendió. "Y descarté la lucha con los Ferrari, vi que se iban diez segundos, pero dije 'esa no es mi carrera, voy a intentar mantener los neumáticos vivos'. Pero mira, luego al final sí que fue nuestra carrera...".

Alonso entró en la vuelta 34, con una rápida parada (2.4), y montó medios. En la 36, yendo noveno (todavía no había parado Norris y estaba en distinta estrategia a Pérez), le doblaron los dos líderes.

Cuando al fin entraron el de McLaren y el de Red Bull, Alonso recuperó el séptimo puesto, y comenzó a acercarse mucho a un Sainz que parecía tener problemas en su Ferrari. El #14 estuvo pegado al #55 durante muchas vueltas y finalmente, en la última vuelta, le pasó para ser sexto.

"Siempre he ido cuidando mucho los neumáticos al principio de la carrera, tirando antes de la primera parada, y luego después del pitstop un poco la misma técnica: despacito 15 vueltas al principio, y luego las últimas 20 a tope, y hemos ejecutado una buena carrera".

"En las últimas vueltas con Carlos no tenía ya neumáticos. Veía que el coche se movía y se iba en todas las frenadas y pensé que lo debía estar pasando realmente mal. El Ferrari a veces desgasta más los neumáticos y, con los duros, cuando se acaba la goma, son como dos piedras de hielo".

"No pensé que fuera a tener una oportunidad, pero al final la tuve".

Al final, la gestión de las gomas fue clave, y Alonso no cometió ningún error que le hiciera tener que cambiar de estrategia. Completó las 72 vueltas con una sola parada. "No teníamos mucha idea, fuimos un poco ciegos a esta carrera, porque no teníamos información de otros años ni muchas vueltas del viernes", explicó sobre la gestión. "Intenté ir lo más despacio posible, aunque parecía demasiado despacio al principio".

Cuando le dijeron que parecía estar disfrutando esta temporada, respondió: "Sí, sí, lo estoy disfrutando. Los sábados aún me falta alguno de rendimiento, creo que hay algunas vueltas de la Q3 que todavía puedo mejorar una o dos décimas. Pero el domingo básicamente lo disfruto más".

Alonso, como tantos otros, quedó impresionado con el ambiente que se vivió en Zandvoort con la marea naranja que inevitablemente recuerda a la azul que acompañó al de Oviedo en su etapa más gloriosa.

"El ambiente y la gente que hemos visto aquí con Verstappen... Para mí es de los mejores grandes premios que recuerdo en cuanto a ambiente y afición junto a Barcelona 2006, Barcelona 2007. Está en el podio de los TOP".

Ahora, la Fórmula 1 llega al conocido Templo de la Velocidad, Monza, donde también destacan siempre los aficionados. "Monza es un circuito 'súper'. Es conocido por el calor de los tifosi, osea que va a ser un buen fin de semana", remachó el #14.