Alonso pide que la F1 aprenda del circuito de Zandvoort

El piloto español llega al GP de Italia después de una espectacular salida en el GP de Países Bajos del domingo pasado, donde se aprovechó del peralte de la curva 3 para ganar posiciones. Además, en las últimas vueltas logró auparse al sexto puesto tras presionar a Carlos Sainz, que llegó con los neumáticos en las lonas.

Alonso deja claro, casi una semana después, que disfrutó de las sensaciones del circuito holandés y que espera que la Fórmula 1 lo tome como ejemplo para nuevas construcciones o remodelaciones de trazados ya acabados.

"Lo disfruté. Creo que fue un fin de semana divertido. Conducir y aprender el circuito el viernes fue bueno. Luego, el sábado, el comienzo de la Q3 fue una sensación agradable de nuevo, ya que fallamos en Spa. Y luego en la carrera había muchas incógnitas, sobre la degradación de los neumáticos, sobre las posibilidades del coche de seguridad, la bandera roja... todo lo que vimos durante los entrenamientos libres no ocurrió en la carrera. Así que fue especial, fue divertido y un gran resultado, creo, con el sexto puesto", resumió el asturiano.

Al insistirle durante la rueda de prensa de este jueves en Monza en si cree que las curvas peraltadas favorecen los adelantamientos, Alonso respondió de manera afirmativa y dejó un consejo.

"Sí, absolutamente, ayuda a la naturaleza de las carreras, y ayuda a acelerar las curvas, a la gestión de los neumáticos y la aerodinámica y todo lo demás. A todo lo que no estamos acostumbrados, porque en los últimos años construimos circuitos con las curvas sin peralte, que hacen todo lo contrario. Y ahora nos sorprendemos enormemente con una curva peraltada. Y sí, hace aún más triste el hecho de haber construido tantos circuitos con peralte invertido".

No obstante, Alonso niega que su experiencia en las 500 millas de Indianápolis le diera un plus a la hora de gestionar ese tipo de curvas, y explica las diferencias que hay entre el óvalo de Indiana y Zandvoort.

"No hay nada realmente comparable entre las dos categorías. Creo que el peralte en Indy es mucho menor, la velocidad es mucho mayor, el nivel de carga aerodinámica es muy diferente. Y en Indy se corre muy bajo. Y no tiene sentido ir por fuera, mientras que aquí estaba todo en el exterior, porque había diferentes trazadas en el peralte. No sé, vi algunos de la Fórmula Renault, creo que fue hace un par de meses. Y entonces en la FP1 probé diferentes líneas y parecieron funcionar bien. Como he dicho, fue divertido porque sientes la compresión allí y hay una sensación diferente".

Cuando se le preguntó por el regreso de la clasificatoria al sprint, después del gran espectáculo que ofreció en la salida de la primera prueba de este formato en Silverstone, Alonso comentó que será más complicado este fin de semana.

"Sí, creo que va a ser más complicado aquí. El trazado del circuito, las primeras curvas, son un poco más difíciles aquí, no hay muchas trazadas posibles, bastante atasco en la primera... Así que vamos a ver, tenemos que ser cautelosos en cierto modo, porque la carrera es el domingo, no el sprint del sábado. Pero sí, a ver si podemos repetir alguna especie de buena vuelta de salida y remontar algunos lugares, porque es clave aquí en Monza", concluyó.