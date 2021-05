Alonso: la pole 100 de Hamilton demuestra lo bueno que es

Desde que debutara en 2007, precisamente con Alonso como compañero, hasta el sábado de este GP de España 2021 en el que ha batido a Max Verstappen, Lewis Hamilton ha ido acumulando una a una pole positions y ya suma 100.

Lejos queda el récord de 68 de Michael Schumacher que Hamilton alcanzó en septiembre de 2017 y las 65 de Ayrton Senna que había igualado en junio de ese año. Ahora, el techo del británico no se ve.

Sobre ello le preguntaron este sábado a Alonso en un encuentro con diversos medios entre los que estuvo Motorsport.com, y el asturiano mostró su admiración por todo lo que está consiguiendo el #44. "Esta no será la última", aseguró Fernando. "Ese número aumentará, y sabes que creo que es un logro increíble que muestra lo bueno que es Lewis, no solo a una vuelta, sino también en contexto de carrera y eso lo vemos en sus victorias, sus podios y campeonatos".

"En cierto modo, no es de extrañar que haya dominado la categoría desde hace algunos años y está mejorando cada vez más, así que eso es bueno".

Fernando Alonso había señalado el tráfico de la Q3 y cuando se le preguntó qué marcó la diferencia entre Esteban Ocon y él, describió las dificultades que se encontró: "Bueno, creo que fue, en primer lugar, en la Q3 solo tenía un juego de neumáticos nuevo y el último intento se vio comprometido por el tráfico y porque todos iban en el último minuto".

"Así que Daniel Ricciardo y yo éramos los dos últimos coches del trenecito. Tuve que frenar en la última curva, porque había cinco coches delante, y creo que crucé la línea de meta con un segundo para el final. Y Daniel no lo logró. Así de increíble fue esa vuelta".

"Luego esa vuelta no la cuento, porque fue con neumáticos fríos. Así que la última vuelta buena que hice fue probablemente en la Q2, que fue más rápida que en la Q3 pero más lenta que la de Esteban".

Alonso no quiso excusas respecto a su compañero de Alpine: "No es que todo se redujera a la última tanda, yo fui dos o tres décimas más lento que él. Él llega ahí mucho más cómodo con el coche, y en la Q3 nuevamente después de Bahrein es la segunda vez que alcanzo el top 10. Y sí, tal vez no tuve suerte en Q3 o no lo ejecuté bien por mí mismo o por la gestión del tráfico o lo que sea, pero creo que fue un paso adelante".

Sobre la carrera del Circuit de Barcelona, Alonso mostró curiosidad por la estrategia que seguirían los rivales que salen detrás y pueden elegir libremente con qué neumáticos empezar.

"Sí, creo que será interesante ver qué elige la gente detrás de nosotros. Tenemos que ser agresivos, tenemos que hacer una buena salida, una buena primera curva. Y sí, después de la vuelta dos o tres creo que las posiciones están más o menos definidas para el resto de la carrera porque es muy difícil adelantar aquí, así que tenemos que ser agresivos al inicio".

Galería: las 100 pole position de Lewis Hamilton en F1, en fotos

Lewis Hamilton consigue su primera 'pole position' en Canadá 2007 con el McLaren MP4-22 1 / 100 Foto de: XPB Images El británico celebra la pole en el GP de Estados Unidos 2007 2 / 100 Foto de: XPB Images Pole de Lewis Hamilton en Gran Bretaña 2007 3 / 100 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton heredó la pole de Alonso en Hungría 2007 porque este le obstaculizó en un cambio de neumáticos 4 / 100 Foto de: XPB Images En Fuji 2007 bajo la lluvia 5 / 100 Foto de: XPB Images La sexta, en el GP de China 2007 6 / 100 Foto de: XPB Images Heikki Kovalainen, Lewis Hamilton, y Robert Kubica en Australia 2008 7 / 100 Foto de: XPB Images Hamilton en Canadá 2008 8 / 100 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton con Felipe Massa y Heikki Kovalainen en Alemania 2008 9 / 100 Foto de: XPB Images Hamilton con el MP4-23 en el Hungaroring en 2008 10 / 100 Foto de: XPB Images La 11ª llegó en Spa-Francorchamps en 2008 11 / 100 Foto de: XPB Images En el GP de Japón de 2008 12 / 100 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton y Felipe Massa en el GP de China 2008 13 / 100 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton celebra la pole con su padre, Anthony Hamilton en Valencia 2009 14 / 100 Foto de: XPB Images Hamilton con Adrian Sutil y Kimi Raikkonen en un sorprendente 1-2-3 en parrilla logró su 15ª pole en Monza 2009 15 / 100 Foto de: XPB Images Unos jovencísimos Nico Rosberg, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel en Singapur 2009 16 / 100 Foto de: XPB Images En Abu Dhabi 2009 llegó la 17ª 17 / 100 Foto de: XPB Images Hasta ocho meses después no llegaría la siguiente, en Canadá 2010, la única de ese año 18 / 100 Foto de: XPB Images Con un diseño especial en el mono, Hamilton lograba su única pole en 2011 en el GP de Corea 19 / 100 Foto de: XPB Images 20ª pole position en Australia 2012 20 / 100 Foto de: XPB Images Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Jenson Button en Malasia 2012 21 / 100 Foto de: XPB Images En Hungría 2012 22 / 100 Foto de: XPB Images Massa y Hamilton en Monza 2012 23 / 100 Foto de: XPB Images El inglés en Singapur 2012 24 / 100 Foto de: XPB Images Celebró su 25ª pole position en Abu Dhabi 2012 25 / 100 Foto de: XPB Images Tras lograr la pole en Brasil 2012 con casco especial 26 / 100 Foto de: XPB Images La primera con Mercedes llegó en China 2013 27 / 100 Foto de: XPB Images Su primera pole en Silverstone desde 2007 cayó en 2013 28 / 100 Foto de: XPB Images Hamilton a bordo del W04 en Alemania 2013 29 / 100 Foto de: XPB Images En Hungría 2013 consiguió la 30ª 30 / 100 Foto de: XPB Images El inglés y un rubio Vettel en Bélgica 2013, última pole para Hamilton ese año 31 / 100 Foto de: XPB Images Miradas desafiantes en el GP de Australia de 2014 32 / 100 Foto de: XPB Images Segunda consecutiva del año en Malasia 2014 33 / 100 Foto de: XPB Images En China 2014 34 / 100 Foto de: XPB Images Hamilton consiguió la 35ª en España 2014 35 / 100 Foto de: XPB Images El británico en Monza 2014 36 / 100 Foto de: XPB Images El W05 en Singapur 2014 37 / 100 Foto de: XPB Images Hamilton logró la pole en el primer GP de Rusia en Sochi 2014 38 / 100 Foto de: XPB Images Hamilton salta fuera del coche medico en Australia 2015, cinco meses después de su última pole 39 / 100 Foto de: XPB Images 40ª pole del británico en Malasia 2015 40 / 100 Foto de: XPB Images Tercera consecutiva en China 2015 41 / 100 Foto de: XPB Images El británico entre las palmeras Shakir 2015 42 / 100 Foto de: XPB Images Hamilton regresó a la pole en Mónaco 2015 43 / 100 Foto de: XPB Images El W06 en Montreal 2015 44 / 100 Foto de: XPB Images El duelo entre los de Mercedes continuó en Austria 2015 45 / 100 Foto de: XPB Images Celebrando la 46ª en casa, en Silverstone 2015 46 / 100 Foto de: XPB Images En la rueda de prensa de la FIA en Hungría 2015 47 / 100 Foto de: XPB Images En Spa 2015 48 / 100 Foto de: XPB Images El de Mercedes en Italia 2015, última pole de la temporada para él 49 / 100 Foto de: XPB Images Medio año después, Hamilton lograba la 50ª en Australia 2016 50 / 100 Foto de: XPB Images En Bahrein 2016 sumó otra 51 / 100 Foto de: Mercedes AMG Rosberg y Hamilton el sábado en España 2016 52 / 100 Foto de: XPB Images En Canadá 2016 53 / 100 Foto de: XPB Images El de Mercedes en Austria 2016 54 / 100 Foto de: XPB Images Antes de salir a conseguir su cuarta pole en Silverstone en 2016 55 / 100 Foto de: Daimler AG Hamilton, impasible ante Sebastian Vettel en Italia 2016 56 / 100 Foto de: XPB Images En Malasia, esta temporada 57 / 100 Foto de: XPB Images Ricciardo, Hamilton y Rosberg en Austin 2016 58 / 100 Foto de: XPB Images El W07 en el Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez 59 / 100 Foto de: XPB Images Y la 60ª llegó en Interlagos 60 / 100 Foto de: XPB Images Con la 61 se aferraba a la posibilidad de llevarse el título de 2016 que acabó en manos de Rosberg 61 / 100 Foto de: XPB Images Año nuevo... pole nueva (Australia 2017) 62 / 100 Foto de: LAT Images Su segunda pole de la temporada 2017, la 63 de su carrera 63 / 100 Foto de: LAT Images En España se quedó a una de la 65 de Senna... 64 / 100 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Y al fin en Canadá llegó a ese número, con Schumacher en el horizonte 65 / 100 Foto de: Sutton Motorsport Images En Azerbaiyán dejaba atrás a Senna y sumaba la 66 66 / 100 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images En Gran Bretaña, su gran premio local, se quedaba a una del récord 67 / 100 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Y llegó el momento en el que, en Spa, igualó el récord de Schumacher 68 / 100 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 69ª llegó en Monza bajo un intenso aguacero 69 / 100 Foto de: Sutton Motorsport Images La 70, en Malasia tras el problema de motor de Vettel 70 / 100 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton sumó la 71 un fin de semana después en Japón 71 / 100 Foto de: Sutton Motorsport Images El británico sumó la tercera consecutiva en su circuito fetiche: Austin 72 / 100 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton no volvió a lograr una pole hasta Australia 2018, en el arranque de la temporada 73 / 100 Foto de: Sutton Motorsport Images Hasta España no llegó la 74ª 74 / 100 Hamilton fue el mejor en clasificación en el regreso de Paul Ricard a la F1 75 / 100 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images En casa, Hamilton se hizo con la 76ª 76 / 100 Foto de: JEP / Motorsport Images Hamilton siguió sumando números a su récord en Budapest 2018 77 / 100 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Hamilton también se impuso en Bélgica, en un circuito Ferrari 78 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images En Singapur, bajo los focos, Hamilton se acercó a la 80ª.... 79 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images ... la cual llegó en Japón 2018, en una sesión aderezada por la lluvia 80 / 100 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 81ª fue en un circuito que se le da de lujo, el de Austin 81 / 100 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 82ª pole position en el GP de Brasil, ya como pentacampeón 82 / 100 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole número 83º, en Abu Dhabi. La undécima de 2018 83 / 100 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2019 comenzó como acabó 2018: con Lewis Hamilton logrando su pole position 84º 84 / 100 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 85ª llegó en Mónaco, en una vuelta estratosférica 85 / 100 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images En Francia aumentó su récord, con la 86ª 86 / 100 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images En Alemania consiguió la pole número 87 87 / 100 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Y 10 carreras después volvió a sumar una pole, en Abu Dhabi 2019 88 / 100 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Ante el retraso en el inicio de la F1 2020 por la COVID-19, Hamilton no sumó su primera pole del curso hasta julio, en la segunda cita de la temporada y bajo la lluvia en Austria 89 / 100 Foto de: FIA Pool Pero una semana después, en Hungría, repitió logró y redondeó su récord, sumando la 90ª de su trayectoria en F1 90 / 100 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 91ª llegó en Silverstone, superando a un Valtteri Bottas que dominó el fin de semana hasta el momento y endosando más de un segundo al resto... 91 / 100 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton logró su 92ª pole position en Barcelona, tras un duelo cerrado con Bottas, por apenas 59 milésimas 92 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En Bélgica, sumó una más, y homenajeó así al actor Chadwick Boseman, protagonista de 'Black Panther' 93 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Solo 69 milésimas le hicieron llevarse su 94ª pole position en Italia 94 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Redondeó la cifra a 95 en el primer (¿y último?) GP de la Toscana 95 / 100 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La 96ª llegó dos semanas después, en Rusia 96 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Hamilton consiguió la 97 en el regreso de Portugal a la F1 97 / 100 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images La 98 llegó en el GP de Bahrein, antepenúltima cita de la Fórmula 1 2020 98 / 100 Foto de: FIA Pool Hamilton acarició la cifra redonda de 100 pole position en el GP de Emilia Romagna 2021 al lograr su 99ª por tan solo 35 milésimas 99 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Y la 100ª llegó finalmente en el GP de España 2021 tras una batalla apretadísima contra Max Verstappen, que se quedó a 36 milésimas 100 / 100 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

