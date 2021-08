Alpine quiere a la FIA atenta a las copias entre equipos para 2022

La temporada pasada, Racing Point (llamado ahora Aston Martin) causó un gran revuelo cuando llegó a las pruebas de invierno en Barcelona con un coche que se parecía mucho al Mercedes de 2019, al que compró la caja de cambios, la unidad de potencia y otras piezas no listadas.

Sus rivales de media parrilla se alarmaron por el diseño del RP20, y Alpine –entonces bajo el nombre de Renault– lideró la carga contra el conjunto de Silverstone al presentar protestas después de los Grandes Premios de Estiria, Hungría y Gran Bretaña, argumentando que los conductos de los frenos traseros de Racing Point fueron copiados ilegalmente a Mercedes.

La protesta fue aceptada, y Racing Point perdió 15 puntos en el Mundial de Constructores y recibió una multa de 400.000 euros después de Silverstone. Renault recurrió inicialmente la decisión antes de dar por zanjado el asunto.

A raíz de la polémica con Racing Point, la F1 endureció sus normas sobre ingeniería inversa, prohibiendo el uso de cámaras 3D y complejos sistemas de software para copiar los diseños de los rivales.

Pero Alpine ha pedido a la FIA que permanezca vigilante ante los enormes cambios reglamentarios de 2022, que ofrecen un gran margen para que los equipos se beneficien de la colaboración con sus escuderías asociadas.

"Está claro que de cara a 2022, un cambio enorme en el reglamento, una gran curva de desarrollo, mucho rendimiento que se está ganando en estos coches, un conjunto de reglas muy verde y nuevo, los beneficios que se pueden obtener de la colaboración... Ya sea legal o no, son enormes", dijo Budkowski.

"Y si hay un año en el que este tipo de colaboraciones pueden dar sus frutos, es este año, para 2022. Así que claramente, si hay una temporada en el que esperamos que la FIA esté realmente encima, es esta".

Sergio Perez, Racing Point RP20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si le preocupaba la posibilidad de que se repitiera el caso de de Racing Point o si creía que la FIA estaba ahora vigilando suficientemente bien el asunto, Budkowski dijo que era una "pregunta difícil", pero admitió que había cierta preocupación.

"No sé lo que está pasando en las fábricas de otros y no sé qué nivel de escrutinio está poniendo la FIA en esto", explicó. "Nosotros, como equipo independiente, obviamente no estamos bajo la posición de compartir nada con nuestros competidores, porque iría en contra de nuestros propios intereses".

"La Fórmula 1 que creo que a todos nos gustaría ver es de 10 equipos u 11, o 12, en el futuro, que luchen entre sí sin piedad y que solo estén ahí por su propio éxito deportivo. Y desde el momento en que los equipos tienen un interés común en intercambiar información, eso es un problema, porque no debería ser así, no deberías estar ayudando a tus rivales".

"Entonces, ahí hay una preocupación pero no puedo decir cuánto, no voy a acusar a la gente porque efectivamente no lo sé. Y espero que no pase nada".