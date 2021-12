El nuevo circuito de F1 de Yeda: ¿Está listo y es bueno?

Las imágenes que se han ido compartiendo en los últimos meses del Jeddah Corniche Circuit –su nombre oficial– mostraron la cantidad de trabajos que aún estaban en marcha, pero los jefes del campeonato siempre se mostraron seguros de que la "pista" estaría lista a tiempo.

De ahí se deducía que muchas de las infraestructuras normales en las sedes de la Fórmula 1 previstas alrededor del circuito, como las oficinas, los hospitality y otras instalaciones, iban con retraso.

¿Se estaba acercando la F1 a una situación similar a la del GP de Corea del Sur en 2010, donde los jefes hablaron de una pista que se situaría en un complejo urbano que nunca llegó a construirse antes de que se abandonara la sede?

Un rápido paseo por las instalaciones de Yeda ha demostrado por qué la F1 habló como lo hizo, ya que hay que decir que queda mucho trabajo por hacer para que el recinto esté finalizado y se dé totalmente por terminado.

Aunque el paddock tiene un aspecto estupendo y los boxes están listos para los equipos como en cualquier otro circuito, un rápido vistazo a la parte inferior del pitlane evidencia la cantidad de trabajos que aún están en marcha.

Mirando a través de la valla del paddock, con el barro y los materiales de construcción todavía amontonados mientras los trabajadores se esfuerzan por terminar las cosas, no hay duda de que todavía necesitarán algunos meses antes de que las instalaciones de Yeda estén acabadas.

No es una sorpresa que sea así, ya que las obras no empezaron hasta abril. Los ocho meses que han pasado desde su planificación hasta hacerse realidad es el plazo más corto que ha tenido un circuito de F1.

Aunque la imágenes del trabajo en curso pueden importar a los más perfeccionistas, no olvidemos que al ser una carrera nocturna una buena parte de lo que está inacabado no se verá en las tomas de televisión.

Vista del circuito. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Además, para los equipos y los aficionados de todo el mundo, lo más importante es que la pista en sí esté acabada, y en ese aspecto los saudíes podrían haber creado una pequeña joya.

Después de años en los que las nuevas sedes de la F1 fueron criticadas por ser circuitos parecidos a los de Tilke, con curvas cerradas y de velocidad media que ofrecían poco para ver acción, el circuito súper rápido de Yeda no se parece a nada que hayamos visto antes.

Con 6,175 km de longitud, sus 27 curvas (16 a la izquierda y 11 a la derecha) lo convierten en el segundo trazado más largo del calendario, después de Spa-Francorchamps. Pero mientras que el trazado belga cuenta con tres sectores claros que facilitan el aprendizaje, los estrechos límites de los muros de Yeda y el aspecto de la sección que sube y baja por la Corniche, suponen un desafío único.

Hablando con Pierre Gasly sobre el trazado, admitió que le había sido difícil de aprender en el simulador.

"Sí, es el tipo de circuito en el que inicialmente todo parece similar", dijo. "Lo he probado en el simulador, normalmente en una o dos vueltas todo parece diferente, así que es muy fácil de memorizar. Pero aquí entras en esta especie de primer complejo con las curvas 4/5/6/7, y se ve muy similar a toda la parte de atrás".

"Así que he necesitado un par de vueltas más de lo habitual para que se me metiera en la cabeza. Todo es relativo, tal vez me lleve cinco o seis vueltas antes de entenderlo todo. Una vez que estás entre esos muros, todas las curvas son ciegas. Así que todas son muy parecidas".

Jeddah de noche. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Pero más allá de la dificultad para aprender el circuito, su naturaleza de alta velocidad es de lo que se va a hablar durante el fin de semana. Con una velocidad media de vuelta prevista en 250 km/h, velocidades máximas de más de 322 km/h en la bajada de la curva 27, y con el acelerador a fondo durante el 79%, es un lugar donde nadie querrá cometer errores.

Los adelantamientos serán difíciles debido a la falta de puntos de frenada, pero las tres zonas de DRS y el potente rebufo que ofrecen los actuales coches de F1, podrían convertirlo en un festival de pasadas. Por eso es una pista que va a premiar la precisión y la valentía.

Al recorrer la pista el jueves por la noche, tiene secciones que parecen tan rápidas y estrechas como el icónico circuito de F3 de Macao, con partes que recuerdan al complejo abandonado de la F1 en Valencia.

Además, hay una horquilla única, ligeramente inclinada en la curva 13, en la parte alta del circuito, que será muy rápida y no dejará margen a ningún error en la salida.

Los pilotos de F1 son cautelosos por lo duro que sería un golpe en el complejo de Yeda este fin de semana, ya que un error podría ser suficiente para mandar un coche contra el muro y cargarse todo el fin de semana. No es un lugar donde se producirán pequeños accidentes.

En ese sentido, el fin de semana en el país árabe podría parecerse más a la experiencia que muchos pilotos viven de Macao, donde tienen que ir cogiendo su ritmo y confianza en lugar de salir a por todas desde el principio.

Si se ataca demasiado pronto y se tiene demasiada confianza, lo normal es que se produzca un accidente pronto y se acabe el juego. Si se deja pasar demasiado tiempo para coger velocidad, se puede encontrar en la parte trasera.

Tampoco ayuda el hecho de que la pista parecía increíblemente polvorienta cuando los coches médicos y de seguridad de la F1 dieron sus vueltas de reconocimiento el jueves por la tarde.

Sí, la pista de Yeda puede ser un poco ácida, pero todo eso no importará ni un poco si el fin de semana del Gran Premio cumple con el potencial que tiene para ser el mayor paso hacia lo desconocido que la F1 ha dado en años.

Vista general de la pista. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images