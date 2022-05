¿Aston Martin es copia de Red Bull? Explicamos las diferencias técnicas

Cargar reproductor de audio

Qué justificación tiene la polémica sobre el parecido del nuevo Aston Martin AMR22 con el Red Bull RB18. La FIA llevó a cabo una investigación presentándose sin previo aviso en la sede del equipo en Silverstone para comprobar si podría haber habido una transferencia de propiedad intelectual entre el equipo que logró el campeonato de pilotos y el equipo de Lawrence Stroll.

Los comisarios técnicos de la FIA no encontraron ningún expediente que relacionara el nacimiento del AMR22 Spec B con el monoplaza de Adrian Newey.

La sospecha surgió porque se hizo público que siete personas habían sido contratadas por la marca de Gaydon como parte del plan de modernización que el propietario canadiense lanzó el año pasado: el nombre que más atrae es el de Dan Fallows, ex jefe de aerodinámica de Red Bull, ascendido a director técnico de Aston Martin, oficialmente desde principios de abril. La FIA ha cerrado la investigación, pero Red Bull promete sacar a la luz las pruebas sobre el robo intelectual.

Suponiendo que no hubiera una historia de espionaje, no cabe duda de que cada nueva cara aporta todos sus conocimientos al equipo de desembarco. Es lo obvio, y no se justificaría de otro modo los fastuosos compromisos que valen cuanto más conceptos es capaz de "recordar" un ingeniero.

Dicho esto, es justo contar la historia del Aston Martin AMR22. El coche presentado en Gaydon el 10 de febrero es un coche que nació "muerto". Lawrence Stroll, en la presentación, parecía estar asistiendo a un funeral más que al nacimiento del primer coche con efecto suelo que expresaba la nueva normativa.

Andy Green, director técnico de Aston Martin, explicó que en la fase de diseño habían explorado las dos filosofías de construcción: tanto el doble fondo, posteriormente elegido, como los vientres inclinados. Este último había sido archivado porque los datos del túnel de viento apuntaban en la primera dirección, indicando un desarrollo que parecía más fácil.

El hecho es que el concepto de Aston Martin resultó ser inmediatamente el coche equivocado, incapaz de sumar puntos hasta Imola, cuando se introdujo un paquete de innovaciones que en algunas partes del coche anticipaba la llegada del paquete B a Barcelona.

La idea de cambiar la filosofía aerodinámica ya quedó clara a finales del año pasado, cuando tanto Luca Furbatto, llegado desde Alfa Romeo como jefe de ingeniería, como el mencionado Dan Fallows expresaron sus dudas sobre el concepto de doble fondo. Y desde principios de 2022, se ha iniciado una carrera para que el monoplaza con vientre inclinado estuviera en pista lo antes posible.

Parece demasiado claro, pues, que la acusación de haber copiado el RB18 con fotos no se sostiene: la versión final del coche de Milton Keynes se vio por primera vez en las pruebas en Bahrein a principios de marzo, cuando la criatura de Adrian Newey empezó a mantenerse en secreto de verdad apuntando líneas de desarrollo que se siguieron sin dudar, ya que parecían encajar perfectamente con el Aston Martin especificación B que nadie había visto aún.

La elaboración de Giorgio Piola, que comparó el Aston Martin Spec B con el Red Bull RB18, nos muestra algunas macrodiferencias entre ambos monoplazas que indican cómo los proyectos nacieron sobre bases distintas.

Para empezar, el "coche verde" tiene una unidad de potencia Mercedes, mientras que Red Bull utiliza el motor Honda y cada unidad tiene un empaquetado muy diferente. Ni siquiera los chasis son congruentes: Sebastian Vettel se sienta más adelantado que Max Verstappen (el casco del alemán sobresale más del Halo porque la posición es más vertical), pero también por la disposición del coche, que es diferente.

Newey quería alejar las ruedas delanteras de los vientres, y se puede ver que las entradas reales del radiador en el RB18 están significativamente más atrás que las del Aston Martin. Por lo tanto, el motor Honda se ha desplazado más hacia atrás y Red Bull se ha decidido deliberadamente por una caja de cambios más corta que la de Mercedes, lo que lleva a una unidad de potencia más adelantada.

Esta disposición también se encuentra en el W13 y la disposición no debe ser la ideal para aprovechar al máximo los neumáticos Pirelli de 18 pulgadas. Tal vez se puedan entender ciertas dificultades experimentadas por las flechas plateadas, a pesar de haber desplazado el inicio de los vientres más hacia atrás al tener ese perfil de ala que actúa como desviador de flujo y soporte del espejo.

En resumen, hay grandes diferencias de diseño entre el Red Bull y Aston Martin, aunque los dos monoplazas llegan con medidas de distancia entre ejes muy similares. El RB18 nació con la suspensión delantera pull rod y la trasera con el esquema push rod, todo lo contrario que el AMR 22 que, en cambio, se mantuvo fiel a los conceptos en uso en años anteriores.

Incluso la disposición de los radiadores tiene pocas similitudes: Red Bull ha limitado los paquetes de radiadores en los sidepods, prefiriendo montarlos por encima del motor endotérmico, mientras que Aston Martin se acerca más al sistema de refrigeración de Mercedes, habiendo renunciando a los radiadores horizontales montados en la parte superior del primer paquete del coche verde.

El diseño lateral de los vientres muestra un RB18 con una línea (flecha blanca) más alta en el centro del lateral, porque la parte hueca de abajo es mayor, mientras que el AMR22 tiene pontones más degradados hacia atrás, con una base más pequeña en el extremo, en el pie del pavimento.

Viendo lo que sucedió en Barcelona, ​​surge muy claro que la copia ha llevado a una fuerte convergencia de la forma aerodinámica porque la tendencia de las barrigas, las ventilaciones y el extractor trasero son de matriz Red Bull.

El AMR22 en España no mostró un potencial que parecía mucho mejor que el auto anterior, pero es justo recordar que el GP de Barcelona fue como una prueba de invierno para un auto nuevo. Descubriremos dónde puede ir el nuevo concepto entre Bakú y Montreal, porque Montecarlo es realmente una ruleta.