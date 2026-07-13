¿Aston Martin va a la carga por Christian Horner con una oferta sobre la mesa?

¿Regresa el exjefe del equipo Red Bull Christian Horner a la Fórmula 1 tras un año de pausa? En tiempos recientes ha habido multitud de especulaciones sobre un regreso así. Ahora el diario británico Daily Mail puso sobre la mesa una nueva posibilidad: Aston Martin le habría hecho a Horner una oferta concreta.

Sin embargo, por ahora no hay confirmación al respecto: Horner no se ha pronunciado, al igual que Aston Martin. El equipo se limitó a declarar que, por principio, no comenta especulaciones, una frase estándar en estos casos que ni confirma ni desmiente.

El tema no es nuevo: ya en 2025 se conversó en la Fórmula 1 sobre un posible cambio de Horner a Aston Martin. El entonces jefe del equipo Aston Martin, Andy Cowell, esquivó todas las preguntas al respecto en la rueda de prensa de Singapur, pero se mantuvo vago en sus declaraciones. Poco después, Cowell perdió su puesto, aunque como jefe de equipo no fue sustituido por Horner, sino por Adrian Newey.

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También en otros lugares Horner se ha quedado hasta ahora al margen: ni Ferrari lo llevó a Maranello como jefe de equipo, ni se incorporó a Alpine como jefe de equipo e inversor. Las conversaciones exploratorias con el fabricante chino BYD sobre una posible entrada en la Fórmula 1 tampoco le han dado hasta ahora ningún resultado.

Al menos Horner se dejó ver en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2026 en Silverstone por primera vez en el paddock de la Fórmula 1 desde su salida de Red Bull. Y subrayó repetidamente que aún no ha cerrado su etapa con la "categoría reina" del automovilismo.

Por qué Aston Martin necesita a alguien como Horner

Por qué precisamente Aston Martin podría necesitar a alguien como Horner es evidente: el equipo de Fórmula 1 está muy por debajo de sus propias expectativas. En lugar de luchar por podios con el nuevo Reglamento Técnico introducido para la temporada 2026, Aston Martin está último en la parrilla regularmente y siendo superado incluso por el debutante Cadillac.

Horner, por su parte, sabe lo que hace falta para tener éxito a largo plazo en la Fórmula 1: como jefe de equipo dirigió la construcción de la escudería Red Bull y la llevó, con Sebastian Vettel y Max Verstappen, a dos etapas de cuatro títulos mundiales consecutivos de pilotos cada una. Pero tras casi exactamente 20 años en Red Bull, Horner tuvo que marcharse en julio de 2025.