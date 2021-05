Aston Martin: "Tratamos de recuperarnos y no rendirnos"

Después de un comienzo difícil del año, el antiguo equipo Racing Point mostró una forma muy mejorada en Mónaco, donde Sebastian Vettel terminó quinto y Lance Stroll fue octavo.

El equipo perdió gran parte del impulso que había establecido al final de la temporada pasada como resultado de los cambios en las reglas aerodinámicas introducidas para este año.

Aston Martin ha ido actualizando regularmente el coche, incluyendo nuevas revisiones del suelo para Mónaco, donde Vettel consiguió su mejor posición en la clasificación y su mejor resultado en carrera hasta la fecha con su nueva escudería.

Tener a ambos pilotos en los puntos, gracias a sólidas estrategias aplicadas para hacer avanzar tanto a Vettel como a Stroll, ayudó al equipo a pasar de la séptima a la quinta posición en el campeonato de constructores.

También lee: Cómo el GP de Mónaco revitalizó a Vettel con Aston Martin

"Ha sido por méritos propios", dijo Stroll a Motorsport.com. "Un gran fin de semana para ambos coches. El ritmo estuvo ahí, la estrategia estuvo ahí, un plan bien ejecutado".

"Tuvimos un comienzo difícil de la temporada, nos tocó una mala mano con los cambios en el reglamento, el recorte del suelo, que realmente perjudicó a los coches de rake bajo. Tanto nosotros como Mercedes perdimos cerca de un segundo por vuelta frente a nuestros competidores".

"Así que estamos tratando de recuperarnos y no rendirnos nunca, y seguimos aportando cosas al coche para tratar de volver a donde deberíamos estar".

"No creo que podamos volver al rendimiento del año pasado, porque entonces tendríamos que dejar de centrarnos en el coche de 2022. Es un equilibrio muy fino. Pero lucharemos hasta el final".

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Stroll dijo que el descenso en el rendimiento al comienzo de la temporada no tuvo un impacto negativo en el tan publicitado cambio de nombre de Aston Martin.

"No creo que haya restado importancia al cambio de marca y a la emoción", dijo. "Eso ha sido fenomenal. Lo vemos a través del compromiso de los fans".

"Pero es decepcionante cuando pones todo el trabajo duro y los coches están congelados desde el punto de vista de la homologación, y luego llegas a la primera carrera y te das cuenta de que no estaban realmente congelados desde el punto de vista de la homologación.

"Y de nuevo, debido a lo que todo el mundo sabe, el recorte en el suelo, que realmente perjudicó a los coches de rake bajo. Así que, obviamente, eso es extremadamente frustrante".

Stroll dice que el equipo ha dejado atrás la controversia sobre cómo se produjeron los cambios en las reglas aerodinámicas, y en su lugar está centrando sus esfuerzos en traer nuevas actualizaciones a lo largo de 2021.

Aston Martin ha introducido un suelo actualizado y ha reelaborado los sidepods en el transcurso de la temporada hasta ahora para compensar los cambios de reglas implementados para el comienzo del año.

"Hemos dejado eso atrás", agregó Stroll. "Estamos trabajando para recuperar todo lo que podamos".

"Nos quedan algunas cosas por hacer. No sé exactamente cuánto, para ser sincero. Ciertamente no hemos terminado de aportar algo al coche, pero está claro que no puede ser mucho más."