La astuta movida de Alonso con el DRS que benefició a Alpine

Para algunos equipos, la eliminación de la cuarta zona de DRS que se había introducido en el GP de Australia de 2022 no supuso una diferencia inmediata. Sin embargo, para otros, en particular Aston Martin, supuso un esfuerzo de última hora para cambiar la configuración del coche, desencadenando una cadena de acontecimientos que condujo a una desastrosa sesión de clasificación para el equipo de Silverstone.

La forma en que se produjo la pérdida de la zona de DRS fue insólita, y algunos rivales sospecharon que un astuto juego del veterano Fernando Alonso había beneficiado a su equipo.

La zona de DRS en cuestión era la que se encuentra en una de las zonas modificadas de la pista para este año, desde la curva 8 hasta la curva 9.

En el briefing de pilotos del sábado, Alonso sugirió que, con el DRS abierto, esta sección de la pista era demasiado peligrosa para correr con tranquilidad, y que tal vez la se debería eliminar la posibilidad de abrir el alerón trasero en dicha zona, por razones de seguridad.

Su voz fue la principal en la reunión con el director de carrera, Niels Wittich, y según todos los indicios, hubo poca contribución de otros pilotos.

Wittich tuvo en cuenta el punto de vista de Alonso, y el sábado por la mañana, alrededor de las 10, envió una nota a los equipos preguntándoles si estaban de acuerdo en que había posibles problemas de seguridad con la zona de DRS. Los equipos tenían una hora para responder con sus opiniones.

Los ingenieros de todo el pitlane tuvieron que debatir el tema y, tratándose de la Fórmula 1, era inevitable que las implicaciones en el rendimiento de sus coches formaran tanta parte de la ecuación como lo hicieron los elementos de seguridad.

No fue una votación como tal, pero al final cinco equipos expresaron su apoyo a la idea de que sí había un problema de seguridad, y los otros cinco dijeron que no lo había.

Después de considerar las respuestas, Wittich envió una nota a los equipos a las 12:40, apenas 20 minutos antes del comienzo de la FP3, confirmando que la zona de DRS de las curvas 8 y 9 se había eliminado.

Su mensaje decía: "Por razones de seguridad, las zonas de DRS se reducirán a 3 durante el resto del evento. La primera zona de detección de DRS se trasladará a antes de la curva 9, la activación de la primera zona de DRS será después de la curva 10, la segunda zona de detección de DRS permanecerá sin cambios, y las siguientes zonas de activación se renumerarán en consecuencia".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La pérdida de la zona tuvo dos puntos potenciales de impacto en los equipos y su rendimiento relativo.

En primer lugar, algunos coches tienen un DRS más eficiente y efectivo que otros, por lo que ganan más cuando el DRS está abierto en una vuelta rápida en la clasificación. Por lo tanto, quitar una de las zonas les costaría potencialmente una ventaja de tiempo por vuelta de la que sí habían disfrutado el viernes.

En segundo lugar, un DRS abierto contrarresta el porpoising, y dada la naturaleza curva de esa sección de la pista, no tener ese problema en una vuelta rápida con poco combustible era claramente beneficioso para los equipos que más lo sufren.

Al eliminar la "cura" del porpoising que les daba el DRS, los equipos tenían que soportarlo o encontrar otra solución. Y eso es lo que Aston Martin se sintió obligado a hacer, elevando la altura de la suspensión trasera, la forma estándar de deshacerse de este molesto rebote.

Ese cambio de última hora significó que ambos Aston Martin no pudieron empezar a tiempo la FP3, y cuando salieron a la pista tanto Sebastian Vettel como Lance Stroll sufrieron accidentes, lo que inició la espiral descendente de la suerte del equipo.

Por el contrario, Alpine encontró algo de rendimiento en la FP3, con Alonso ocupando la cuarta plaza. No pasó desapercibido que, últimamente, el porposing no ha sido un gran problema para el equipo de Enstone. ¿Fue una coincidencia que el hombre que pedía que se eliminara la zona de DRS tuviera ahora un paquete más competitivo a una vuelta?

Algunos rivales sí creían que había habido un poco de juego con las reglas por parte del español, y que en efecto las había usado para obtener una ventaja, aunque curiosamente su compañero de equipo Esteban Ocon no parecía obtener el mismo beneficio.

FIA Race Director Niels Wittich has taken a pro-active stance on a variety of topics in 2022 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Durante el descanso entre sesiones, Motorsport.com pudo hablar con Alonso y bromeó con él diciendo que había hecho un buen trabajo en la zona de DRS, y él respondió con una sonrisa "¿Quién, yo?".

En la sesión de clasificación, encontró aún más velocidad, e incluso parecía destinado a luchar por la pole antes de que un problema hidráulico le eliminara de la Q3, tras haber marcado el segundo sector más rápido.

Después de la sesión, el español se lamentó de su mala suerte y de la oportunidad perdida, y cuando se le preguntó por la charla en la sesión informativa de los pilotos, insistió en su inocencia.

"Era una opinión generalizada que la entrada de la 9 era demasiado curva como para estar luchando rueda a rueda con los demás mañana con el DRS abierto", dijo. "Así que creo que la FIA, por razones de seguridad, decidió pararlo".

"Sé que habéis dicho que estaba ayudando a Alpine, pero Esteban [Ocon] estaba sufriendo en la Q1, Q2, y si no, seríamos primero y segundo, así que no creo que haya habido un gran impacto en el equipo...".

Otros adoptaron una visión más cínica. Varios pilotos también lamentaron el hecho de que la eliminación de la zona también tendrá un impacto en los adelantamientos en la carrera del domingo.

Red Bull tiene un DRS particularmente eficiente y, por lo tanto, la pérdida de la zona podría costar a sus pilotos algo de tiempo por vuelta en relación con sus rivales.

"Solo hubo un equipo que se quejó de ello y lo quitaron esta mañana", dijo Max Verstappen, refiriéndose solo a a actuación de Alonso en el briefing, y no a las respuestas posteriores de los equipos.

"Así que realmente no lo entiendo porque para mí fue mucho más fácil que hacerlo, por ejemplo, en Yeda, porque había muchas más curvas".

"Para mí nunca hubo ningún problema en conducir en esa zona con el DRS abierto. Así que sí, hay que preguntarle a la FIA por qué lo han quitado. Es una pena, porque habría ayudado a la competición".

McLaren, al igual que Alpine, un equipo que parece controlar el porpoising, pareció salir ganando con respecto a sus rivales, con Lando Norris consiguiendo la cuarta posición en parrilla. Sin embargo, cuando se le preguntó por la campaña de seguridad de Alonso, el piloto británico comentó que le hubiera gustado que se mantuviera la zona de DRS.

"Sinceramente, no creo que fuera necesario quitarla en absoluto", dijo. "Si lo comparas con Arabia, por ejemplo, allí tienes las mismas [fuerzas] G en términos de curvas, y eso es igual de rápido que aquí. Creo que simplemente, si hubiera una posibilidad de hacerlo, lo harían porque son muy rápidos en las rectas y esto beneficia bastante a los Alpine".

Norris estuvo de acuerdo en que la pérdida de la zona de DRS no ayudará a los adelantamientos, aunque todavía espera ver algo de acción: "Creo que va a empeorar un poco la carrera. Es un hecho. Puede que no se vean tanto los trenes [de coches] y cosas así, pero no veo ninguna razón por la que las carreras vayan a ser malas, de repente".

"Creo que todavía habrá suficientes oportunidades, sigue siendo una recta larga, simplemente ya no tiene DRS".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La saga del DRS también puso de manifiesto el carácter más amplio de la forma en que uno de los nuevos directores de carrera, Niels Wittich, está haciendo las cosas. Su estilo ya ha salido a la luz, recordando las normas a los pilotos sobre las joyas dentro del cockpit, así como la imposición de sanciones cuando un piloto impide a otro en unos entrenamientos libres.

Mientras que el diálogo entre el control de carrera y los equipos sobre cuestiones de seguridad es normal, el proceso de la "votación" de los equipos sobre la seguridad del DRS fue visto por algunos observadores como un poco más inusual.

Es cierto que el aviso con solo 20 minutos de antelación al inicio de la FP3 de la eliminación de la zona de DRS no es lo idea, pero no solo para los equipos. La propia Fórmula 1 creía que necesitaría unos 40 minutos para eliminar la zona de su sistema de información y cronometraje antes de la sesión y, al final, solo tuvo la mitad de ese tiempo para hacer el trabajo.

Sin embargo, aunque admitió que el aviso tardío no fue lo mejor, el jefe de McLaren, Andreas Seidl, no tuvo problemas con el proceso que utilizó Wittich.

"Al final tienes la reunión de pilotos y la reunión de jefes de equipo, además del diálogo directo con el director de carrera sobre cualquier problema que veas durante un fin de semana de carrera", dijo el alemán.

"Así que cualquier equipo puede proponer un tema en cualquier momento. Y luego, dependiendo del tema, desde mi punto de vista, depende del director de carrera ver cómo quiere tratarlo, si quiere consultar con todos los equipos como ha hecho hoy".

"Pero, al final, él tomará la decisión por motivos de seguridad, algo que puede hacer en cualquier momento. Desde este punto de vista, realmente no veo ningún problema".

El domingo nos dirá cómo será la carrera en comparación con años anteriores, incluso con la ausencia de una zona de DRS.

Después de su accidente en la Q3, habrá que vigilar a Alonso, ya que intentará progresar desde el décimo puesto de la parrilla. La ironía es que una zona extra de DRS podría haberle sido de ayuda para adelantar más fácilmente...