Brown: F1 no puede bajar la guardia ante aumento de casos por COVID

El Reino Unido, donde tienen su sede siete de los equipos de la Fórmula 1, está experimentando una rápida aceleración de casos positivos nuevos y se teme que la situación pueda empeorar aún más cuando el gobierno británico levante muchas restricciones el lunes.

Esto podría suponer un problema para los equipos británicos si el personal empieza a ser afectado por el virus y se encuentra incapacitado para trabajar.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, que dio positivo en la prueba por coronavirus antes de este fin de semana, consideró importante que, aunque el gobierno británico flexibilizará su postura, la F1 debería mantener los métodos estríctos para detectar a tiempo cualquier brote.

"Necesitamos muchas pruebas y rastreos, y pruebas", dijo Brown, en declaraciones a los medios de comunicación a través de una videollamada antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

“Nosotros como McLaren, y los equipos y probablemente la F1, creo que no debemos bajar la guardia. Tenemos que hacer todo lo que hemos estado haciendo el último año y medio, incluso ante la decisión del gobierno de abrir (más actividades)”.

“Entiendo que están haciendo pruebas, abriendo y ver qué pasa, y parece que las hospitalizaciones no se están moviendo al mismo ritmo que en el pasado, así que espero que superemos esto y veamos que las vacunas están haciendo su trabajo de mantener a la gente sana”.

"Pero ¿me preocupa? Sí y creo que será un tema en el que todo el mundo tendrá su opinión. Estoy seguro de que, cuando se abra paso a la doble vacunación, tendrá impactos negativos en algunas personas. Por eso pienso que los próximos 30-60 días serán un poco movidos”.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Brown dijo que se sintió completamente sorprendido cuando le informaron el jueves de que había dado positivo en la prueba del coronavirus.

“Estoy totalmente vacunado con Pfizer desde marzo, así que me sorprendió recibir la llamada telefónica", explicó.

"Me examino todas las mañanas con una prueba de flujo lateral en casa, sólo para estar seguro, y luego hago, obviamente, todo lo que requiere McLaren y la F1".

"Cuando recibí la llamada telefónica, me sorprendió porque me sentía bien. Mis síntomas duraron cinco horas y, en el mejor de los casos, me habría tomado una aspirina y seguiría funcionando”.

“No fueron casi nada. Ahora me siento completamente bien, pero obviamente me aislaré durante los 10 días y seguiré haciéndome pruebas".