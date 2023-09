Checo Pérez: "No me sentí ofendido por los comentarios de Marko"

Helmut Marko tuvo comentarios de carácter discriminatorios contra Sergio Pérez sobre su procedencia latinoamericana al asegurar que el piloto mexicano se centraba menos que los pilotos europeos.

"Sabemos que tiene problemas en la clasificación, tiene fluctuaciones en su forma. Es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo está Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)", dijo Marko en el canal ServusTV tras la carrera de la Fórmula 1 en Monza, ignorando además que México forma parte de América del Norte.

Las palabras de Marko tuvieron una gran repercusión en las redes sociales, lo que llevó a que el asesor deportivo de Red Bull tenga que disculparse un par de días después por lo sucedido.

"Checo" Pérez fue preguntado al respecto este jueves en la previa del Gran Premio de Singapur de este fin de semana, donde el piloto de Guadalajara indicó que Marko también se disculpó personalmente con él.

"Tuve una conversación privada con él. Se disculpó. Y eso para mí fue lo principal. Básicamente, seguimos adelante. Tengo una relación personal con él y creo que siempre puedes tener esos sentimientos, ya sabes, cuando ves ese tipo de cosas, (pero) conocer a la persona ayuda mucho, porque sé que él no quería decir eso. Y acepté sus disculpas, porque conozco a Helmut por la relación personal que tenemos y no quería decir eso", comentó Pérez.

Helmut Marko y Sergio Pérez tras el GP de Italia 2023 de Fórmula 1. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Al ser preguntado si se había sentido ofendido por las palabras de Marko, Pérez respondió que no debido a la relación que tiene con el austriaco.

"En absoluto, si soy totalmente sincero, conociendo a Helmut, tengo una relación personal con él, sé que no lo dice en ese sentido y no me ofendí en absoluto, personalmente. Si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, me los tomaría de otra manera. Pero para mí, ya sabes, es como son las cosas y no me lo tomé como algo personal".

Pérez dijo entender de todas formas la reacción que tuvieron los aficionados al conocer los comentarios realizados por Marko.

"Sí, obviamente esos comentarios, cuando los lees aisladamente pueden ser muy irrespetuosos. Pero como digo, conocer a Helmut, tener esa relación personal, me ayudó mucho a entenderle, y como digo, me dio una disculpa personal. Así que es como todo, ya sabes, cuando tienes una relación personal, es mucho más importante el sentimiento personal que el sentimiento público", fijalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!