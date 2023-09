Haas finalmente se suma al concepto de moda de la F1 2023

La escudería estadounidense se ha mantenido con la solución de in-wash con la que Ferrari, su socio técnico, ha comenzado la nueva era del reglamento técnico de la Fórmula 1 el año pasado.

Pero con Ferrari abandonando ese concepto en el Gran Premio de España 2023, y Mercedes habiendo abandonado en Mónaco su diseño de zeropod, Haas se quedó solo como el único equipo sin utilizar el diseño de downwash.

Eso cambiará a partir de la carrera del mes que viene en Austin, ya que está prevista una importante actualización que incluirá una revisión de sus sidepods para adoptar la solución downwash que Red Bull ha puesto en práctica.

La decisión de cambiar de enfoque se tomó antes de las vacaciones de verano y se debió a que el equipo consideró que había tocado techo de rendimiento con su coche actual.

El director del equipo, Guenther Steiner, dijo: "Ese era nuestro mayor problema con el concepto que tenemos ahora, no podíamos encontrar más rendimiento".

"Lo hemos desarrollado durante todo el año y ya no había nada. En algún momento, tienes que hacer algo diferente, y no podíamos seguir dándonos cabezazos contra la pared intentándolo, mientras los demás seguían encontrando ganancias".

"McLaren cambió el sistema así, y encontraron algo en algún momento. Así que, en algún momento, hay que cambiar de concepto y enfrentarse a la realidad".

Mecánicos en la parrilla con Kevin Magnussen, Haas VF-23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

La incapacidad de Haas para encontrar mejoras con su concepto actual significó que el equipo se había abstenido de gastar parte de su presupuesto de 2023 en mejoras, lo que ha dejado margen para financiar los cambios previstos para Austin.

"El plan era realizar más mejoras con el concepto que tenemos ahora. Pero como no hemos encontrado rendimiento, no hemos introducido mejoras este año", dijo Steiner.

"No tiene sentido hacer piezas para el coche si éste no va más rápido, así que como no nos hemos gastado ese dinero, ahora podemos gastarlo en esta gran actualización".

El cambio al concepto downwash tendrá que trabajar en torno a algunas de las limitaciones arquitectónicas del actual coche VF-23, pero Steiner cree que el equipo aprenderá algunas lecciones importantes antes de una solución de downwash completa para 2024.

"No estábamos seguros de si debíamos hacerlo este año o no, pero el año que viene íbamos a tomar ese camino", explicó Steiner.

"Tuvimos que decir: hagamos algo este año, así al menos aprenderemos todo lo posible para el año que viene sobre ese concepto. Y quizá aprendamos algo que luego podamos integrar en el coche del año que viene también fuera de la pista".

