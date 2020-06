Cinco preguntas urgentes que se responderán en la pista

¿Hará historia Hamilton?

Lewis Hamilton

Después de 13 temporadas, Lewis Hamilton puede alcanzar el Olimpo de la F1. Si gana el título igualará a Michael Schumacher como únicos pilotos que han ganado 7 campeonatos. Además, podría igualar el récord de grandes premios ganados –lleva 84–.

En este caso, también tiene a Schumacher en su punto de mira y está a solo 7 victorias. La reducción de carreras no favorecerá que Hamilton pueda alcanzar este récord en 2020, pero el objetivo es realmente posible si Mercedes repite el potencial de las últimas temporadas.

Aún más a tiro tiene el récord de podios. En 250 Grandes Premios, Hamilton lleva 151 y está a 4 de Schumacher, que hizo 155 en 308 participaciones.

Teniendo en cuenta los números de Hamilton de 2014 a 2019, ninguno de estos parecen imposibles, incluso en un 2020 que ha visto reducido su calendario respecto a los 22 grandes premios programados inicialmente.

¿Cómo llega cada equipo?

Livrea anti razzismo per la Mercedes F1 W11

Esto es lo que se preguntan no solo los aficionados, sino los propios expertos, que nunca habían estado tanto tiempo sin poder hacerse una idea precisa del nivel de la parrilla. Cualquiera puede dar la sorpresa, pero si nos atenemos a lo visto en las pruebas de pretemporada de Barcelona podemos hacer cuentas.

Mercedes sigue siendo el favorito, especialmente Lewis Hamilton, pero hay muchos que creen que pueden ceder el trono después de seis años.

El candidato número uno para cambiar la historia es Max Verstappen, que ha ido madurando año tras año sin perder una milésima de velocidad. El mejor aval del holandés es el Red Bull RB16, que parece haber nacido bien, y Honda sigue creciendo.

¿Será suficiente para poner en serios apuros a Mercedes? Parece más probable que hace 12 meses. Ferrari será la tercera fuerza, al menos al inicio de la temporada. De hecho, lo dijo el propio jefe del equipo, Mattia Binotto. Sin embargo, esto no significa que en Maranello hayan renunciado, pero probablemente Charles Leclerc y Sebastian Vettel tendrán que esperar algunas carreras para que la SF1000 dé su máximo potencial. Pilotos, equipo y aficionados esperan que estas carreras sean las menos posibles.

¿Qué esperar de Racing Point?

Lance Stroll, Racing Point RP20

Otra pregunta muy habitual en víspera del comienzo de la temporada 2020. El 'Mercedes rosa', como se denominó al Racing Point RP20 en los test de Barcelona, se presta a muchas interpretaciones.

El monoplaza de Sergio Perez y Lance Stroll guarda muchas similitudes con el Mercedes W10 campeón en 2019, por lo que potencialmente es un auto que puede aspirar a cosas importantes.

¿Qué tan importantes? Hay quienes están convencidos de que, especialmente en las primeras carreras, Racing Point se podría colar entre los tres mejores equipos al ser un proyecto fiable y desarrollado, pero a la larga no podrá contar con tantas actualizaciones como la competencia. Una casa empezada por el tejado.

Más allá de posibles hazañas, Racing Point es candidato al papel de 'mejor del resto' que en el pasado ya alcanzó como Force India. Renault y McLaren se mantienen al acecho.

¿Qué Vettel veremos?

Seabstian Vettel, Ferrari

Hay quienes auguran un Sebastian Vettel desmotivado, mientras que otros están convencidos de que el alemán querrá reivindicarse en la pista. Estos últimos son mayoría y es una hipótesis que no se descarta.

Ferrari se ha centrado en Leclerc. En este punto, Seb podrá salir a pista sin estrés, en una condición muy diferente a la del año pasado, cuando carrera tras carrera tuvo que asumir que ya no era el líder de equipo.

Vettel no tiene nada que perder, lo mismo que Leclerc hace 12 meses en su temporada de aprendizaje que en realidad no fue tal. ¿Un Seb tranquilo podrá preocupar a Leclerc más de lo que lo hizo en 2019? Por mucho que un profesional esté llamado a darlo todo siempre, la historia del deporte (no solo del automovilismo) está llena de historias que han surgido gracias al deseo de redimirse.

¿A quién favorecerá el calendario limitado?

Ferrari SF1000 dettagli della sospensione anteriore

¿Qué cambia si se celebran 10 grandes premios (por poner una cifra) en 10 o 20 semanas? En principio, poco o nada, si no fuera por el estrés de la logística y los viajes de una pista a otra sin parar. Los puntos son los mismos y los circuitos también. Pero lo que cambia es el tiempo para recuperar terreno.

A un ritmo tan rápido (si Mugello se hace oficial habrá 9 grandes premios en 11 semanas), si un equipo tiene problemas de diseño o la necesidad de reducir la brecha con sus rivales, tendrá que atajarlo prácticamente en 24 horas.

Un calendario más corto, y compactado, recompensará a quienes tengan un coche competitivo inmediatamente, porque dispondrán de un mayor número de carreras antes de que sus rivales le atrapen. Será un verano europeo muy duro para quienes tengan que hacer trabajo extra.