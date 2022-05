De Vries: llegar a la F1 está actualmente fuera de mis manos

De Vries hizo su primera aparición en un fin de semana de Fórmula 1 el viernes, cuando participó en los primeros entrenamientos del Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El neerlandés terminó la sesión en 18º lugar, pero logró superar al piloto de Williams de tiempo completo Nicholas Latifi por una décima de segundo a pesar de tener sólo dos horas y media de simulador para prepararse.

A De Vries se le relacionó con una conducción en Williams para 2022, después de haber ganado el título de Fórmula E de la temporada pasada para Mercedes, un éxito que añadió a su corona de Fórmula 2 de 2019. Finalmente perdió el asiento en favor de Alex Albon, que ha tenido un comienzo impresionante en Williams, sumando tres puntos en las cinco primeras carreras.

Las actuaciones de Albon han dado lugar a especulaciones sobre el futuro de Latifi, incluyendo una afirmación en la prensa canadiense de que iba a perder su asiento en favor de De Vries que fue rápidamente retirada.

Se cree que De Vries es un candidato para correr en Williams el año que viene si el equipo opta por prescindir de Latifi, cuyo contrato termina al final de la temporada.

Cuando se le preguntó si entendía, por lo que le había dicho Williams, que se le estaba considerando para un asiento de carreras, De Vries respondió: "Todos nos centramos primero en esta salida a pista antes de hablar del futuro”.

"Pero eso está un poco fuera de mis manos. Creo que para mí, personalmente, lo más importante era hacer un buen trabajo aquí, no sólo teniendo en cuenta las perspectivas de futuro, sino más bien para mí como individuo, siempre quiero hacerlo bien.

"Cuando tienes una oportunidad así, no se trata sólo de participar. Quieres demostrar lo que vales. Y creo que hice un buen trabajo. Veremos qué nos depara el futuro".

