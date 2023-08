Ecclestone dice no recordar sus declaraciones sobre el título de 2008

Uno de los principales nombres implicados en la turbulenta historia del título de la temporada 2008 de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha vuelto a estar en el punto de mira tras conocerse que el brasileño Felipe Massa ha dado el primer paso en su acción legal contra la FIA y la FOM, alegando "conspiraciones" que obstaculizaron su victoria.

El ex piloto de Ferrari ya había anunciado en exclusiva a Motorsport.com su intención de judicializar la temporada en la que fue subcampeón después de que surgieran nuevas informaciones que apuntaban a que el ex presidente de la FIA, Max Mosley, y el ex patrón de la Fórmula 1, Ecclestone, estaban al tanto del "Crashgate", que tuvo lugar en el Gran Premio de Singapur de 2008, incluso antes de que finalizara ese campeonato.

Sin embargo, el ex jefe de la máxima categoría del automovilismo mundial declaró a Reuters que no recordaba haber pronunciado las palabras clave que acabaron abriendo la "caja de pandora" sobre la temporada 2008.

"No recuerdo nada de eso, para ser honesto", dijo el británico, que fue reemplazado como supremo de la F1 en 2017 después de que la compañía estadounidense Liberty Media se hiciera con el control de los derechos comerciales. "No recuerdo haber dado la entrevista, seguro".

También lee: Massa da el primer paso legal contra la FIA y la F1 por el título 2008

¿Qué fue lo que dijo Ecclestone?

En marzo, Ecclestone fue citado en una entrevista por F1-insider diciendo que supo "durante 2008" que Nelson Piquet Jr se estrelló deliberadamente en el GP de Singapur de ese año para ayudar a su compañero de equipo de Renault, Fernando Alonso, a ganar, y que el resultado podría haber sido anulado, lo que habría inclinado la carrera por el título a favor del piloto de Massa.

"Decidimos no hacer nada en ese momento Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un gran escándalo. Por eso usé lenguas angelicales para persuadir a mi antiguo piloto Nelson Piquet de que mantuviera la calma por el momento", dijo Ecclestone.

"Por aquel entonces, existía la norma de que la clasificación de un campeonato del mundo después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año era intocable. Así que Hamilton recibió el trofeo y todo fue bien".

"Tuvimos suficiente información a tiempo para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber cancelado la carrera de Singapur en estas condiciones. Eso significa que nunca habría sumado para la clasificación del campeonato. Y entonces Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton".

Poco después, fue el turno de Motorsport.com de sacar a la luz una serie de entrevistas que revelan que Mosley y el entonces director de carrera de la F1, Charlie Whiting, fueron informados del Crashgate durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil de 2008, optando por no actuar.

"Pero fue en Brasil", dijo Whiting. "Estaba hablando con Nelson Piquet. Había sido su mecánico durante años y seguíamos siendo buenos amigos. Vino a mi despacho y estuvimos hablando. Entonces, de repente, cerró la puerta".

"Puso el pie delante de la puerta, para que nadie pudiera abrirla, y me contó lo que había pasado en Singapur. El objetivo era Flavio (Briatore) porque, básicamente, lo que quería decir era: 'Flavio hizo que mi hijo se estrellara'".

"Dije 'vaya, eso es muy grave'. No sé si se lo había dicho a otras personas, pero me pidió que no se lo contara a nadie. Sabía que se lo diría a Max (Mosley)".

Podio: Felipe Massa, Ferrari Foto: Motorsport Images

"La conversación de Piquet con Whiting confirmó lo que yo sospechaba, y confirmó lo que muchos creían", dijo Mosley en una entrevista para el documental sobre su carrera. "Pero, por supuesto, no dije nada a nadie. No había pruebas. Entonces Nelsinho fue despedido por Renault (en 2009), y Piquet vino a verme a Mónaco y me contó la historia. No dije que ya lo sabía, sólo que era terrible".

"Teníamos la declaración firmada por él. Pero, por supuesto, eso no era suficiente, porque sabía que incluso con esa declaración y las pruebas, la defensa de Renault sería: 'Acabamos de despedirlo. Quiere vengarse, causar problemas'".

Durante el estreno de la temporada 2023 de Stock Car en Brasil, Massa reveló en exclusiva a Motorsport.com que tenía la intención de judicializar el resultado de la temporada 2008 sobre la base de las declaraciones que salieron a la luz, adoptando posteriormente una estrategia de silencio por consejo de sus abogados.

"En primer lugar, es muy triste descubrir que se ha robado una carrera... Eso quedó claro al año siguiente", declaró Massa. "Los castigos para (Flavio) Briatore y Pat Symonds sucedieron, mientras que el resultado de algo que fue robado, (con eso) no pasó nada".

"Y después de 15 años, escuchamos que el (ex) dueño de la categoría dice que lo sabía en 2008, junto con el presidente de la FIA, y no hicieron nada para no ensuciar el nombre de la F1. Es muy triste. Saber que robaron algo, el resultado de esa carrera debió a ser anulado y yo habría tenido un título. Al final, yo fui el que más perdió con este resultado. Estamos trabajando para entender todo esto", dijo Massa entonces.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!