Ecclestone manda un mensaje a la F1 en su tradicional postal

Bernie Ecclestone, antiguo director de la Fórmula 1, hizo una tradición el envío de una postal navideña caricaturizada a lo largo de los años y en 2021 no fue la excepción. En su nueva entrega retomó temas que se vivieron durante la campaña que recién concluyó.

El título de la postal es “la búsqueda de la equidad” y en sus dos caricaturas intenta reflejar esto con un poco de humor.

La parte frontal de la postal se divide en dos, una reflejando la lucha por el campeonato de pilotos entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, donde solo los monoplazas de Red Bull y Mercedes se encuentran al mismo nivel, mientras detrás se observa un Ferrari seguido por un Haas, McLaren y Williams.

Los dos monoplazas que lucharon por el campeonato de constructores tienen una leyenda debajo que dice: "Al menos algunos de los coches son iguales en algunos momentos".

En la parte superior Ecclestone ha tratado de recordar el momento previo de cada ceremonia del himno nacional del país que acoge un gran premio y que está destinado a la campaña de la Fórmula 1 para terminar con el racismo.

Mr. E, como también era conocido en el paddock, cambió el lema de las playeras que evocaban un mensaje contra el racismo por un signo de dólares y la palabra “equitativo”, haciendo referencia a las diferencias salariales. En esta imagen encontramos a Sergio Pérez, George Russell, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Pierre Gasly y el nuevo campeón Max Verstappen.

Pero también se ha recordado la lucha contra la pandemia y dos doctores aparecen vacunando a Gasly y Russell.

La parte trasera de la postal no olvida un aspecto que ha sido constantemente recordado en el 2021: los límites de pista y por ello escribió: “Reglas para 2022: no crucen las líneas blancas (los límites de pista) y ayuden a sus competidores, también a los comisarios y no corran”, todo como una alusión a los difíciles duelos en pista que llevaron a algunas decisiones controvertidas por parte de la FIA.

La última diana de Ecclestone hace referencia al calendario de 23 carreras, el más extenso de la Fórmula 1 en su historia: “Feliz navidad a todos. Disfruten estos días y el año que viene no habrá vacaciones. Saludos cordiales, Bernie".