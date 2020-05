Con 684 carreras en la Fórmula 1 y nueve campeonatos de constructores, es justo decir que Williams F1 es uno de los tres equipos más exitosos en la parrilla del Gran Circo, sin embargo, es duro pensar que un equipo de esas dimensiones lleva más de ocho años sin una victoria.

El Gran Premio de España de 2012 fue un momento mágico, con la conjunción de diversos factores que concluyeron con el primer triunfo no solo del venezolano Pastor Maldonado, sino también con el debut en el departamento de triunfos como directivo en la Fórmula 1 para Toto Wolff, accionista en ese entonces de la escuadra de Grove.

La temporada 2012 era una reconstrucción para el equipo de Frank Williams luego de que 2011 fuese la peor campaña de la escudería en 30 años. Lo primero que destacaba era el regreso de un viejo socio, Renault, la marca con la que habían conseguido sus últimos títulos de pilotos y constructores en 1997 con Jacques Villeneuve. Lo segundo, fue la firma del ex diseñador de McLaren, Mike Coughlan, recordado más por el famoso caso de espionaje entre la casa de Woking y Ferrari.

Los resultados se vieron, en esto en medio de una temporada muy competitiva, y ya en la segunda carrera en Malasia lograban puntos con el sexto sitio del brasileño Bruno Senna. Una competencia después en China, tanto el sobrino de Ayrton como Maldonado sumaron. Bahréin fue una carrera para el olvido, pero la recompensa legaría en España.

Maldonado sentía que ese fin de semana sería especial, y su corazonada pronto le dio la razón cuando en la calificación libró una dura batalla ante Lewis Hamilton, en McLaren en ese momento, por la pole position.

El inglés logró una increíble última vuelta, pero por un error en la carga de combustible, dejando a su monoplaza detenido, fue sancionado por los comisarios enviándolo al fondo de la parrilla, dejando al sudamericano en el primer sitio para la cita del domingo.

"Después de la calificación sentí que podía ganar. Está claro, ha sido fantástico empezar desde el principio en cabeza; por supuesto el equipo ha hecho un gran trabajo al darme este coche y yo hice mi trabajo en la calificación. Y luego, al empezar desde la pole, todo es más fácil”, dijo Maldonado recordando ese momento.

Drama en carrera

“Nuestra salida no ha sido precisamente fantástica, Fernando lo ha hecho mejor, pero después de la primera vuelta el ritmo era muy competitivo, el coche tenía muy buena pinta y nos concentramos en la estrategia", dijo Maldonado al recordar como inició aquella competencia en donde tan pronto se apagaron los semáforos fue superado por el Ferrari del asturiano y presionado por el Lotus de Kimi Raikkonen.

La clave de la victoria llegó en la segunda parada de pits de ambos pilotos. Williams llamó primero a su piloto con la esperanza de posicionarlo por delante del español. La estrategia se vio ayudada por dos factores: una fuerte vuelta de entrada a boxes por parte del venezolano y el tráfico que Alonso se encontró antes de su parada.

"Cuando Fernando se me acercó estaba cuidando los neumáticos, no he forzado mucho precisamente por la gran degradación de los neumáticos. Hemos tenido una estrategia verdaderamente buena hoy, todo bajo control, incluso en algunos momentos en los que Fernando se acercó mucho, pero teníamos una tracción un poquito mejor que la suya, con el KERS y todo. Así que ha sido cuestión de gestionar la carrera, controlar las diferencias y el ritmo".

Al regresar a la pista, el de Ferrari se encontró detrás de Maldonado, a quien atacó hasta las últimas consecuencias, pero sin poder quitar el margen de 3.1 segundos de diferencia que prevaleció hasta cruzar la bandera a cuadros.

Un final explosivo

La victoria era la primera para Williams después de ocho años de sequía. Mientras que Pastor Maldonado era alzado en hombros por Alonso y Raikkonen, Frank Williams era abrazado por Toto Wolff, quien cosechaba su primer éxito como directivo.

“Esa fue mi primera victoria como dueño de equipo en 2012, una victoria de la que me siento muy orgulloso porque contra todos los pronósticos, con menos recursos y todo lo demás ganamos la carrera", dijo Wolff recordando aquel día.

Pero aunque el drama en la pista ya había acabado, aún faltaba un momento de suspenso, cuando en plena celebración en el garage de Williams se desató una explosión que provino de la parte trasera de la instalación, donde se encontraban líquidos inflamables.

Mientras varios corrieron para salvaguardar su integridad física, un grupo de integrantes del equipo cargó la silla de ruedas de Frank Williams para ponerlo a salvo. Por fortuna, mas allá del susto y los daños materiales, no hubo más que lamentar.

Ese día Williams volvió a la grandeza, revivió sus mejores días por unas horas y Pastor Maldonado consiguió lo que un mínimo porcentaje de los pilotos que han pasado por la Fórmula 1 han conseguido, además, uno de apenas ocho ganadores en la última década de la Fórmula 1.

¿Será la última de Williams para siempre? A la luz de la actualidad del equipo y de cuanto ha cambiado, igual que la categoría, respecto a los mejores años del equipo de Didcot, luego de Grove, es difícil verles regresar a lo más alto. Pero sin duda, Williams merecerá siempre estar en el olimpo de los grandes equipos de la Fórmula 1.

